Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. Ciała ofiar sprowadzono do kraju

RMF24

Ciała ofiar katastrofy polskiego autokaru na Węgrzech sprowadzono w środę do kraju – poinformowała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Krośnie, dr hab. Marta Kolendowska-Matejczuk. Sekcje zwłok zaplanowano na czwartek i piątek.

Sekcje zwłok odbędą się w Zakładzie Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego - dodała rzeczniczka.

Prokurator podała jednocześnie, że we wtorek Prokuratura Okręgowa w Krośnie skierowała do ministra sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego wniosek o przejęcie ścigania w tej sprawie od strony węgierskiej.

Złożenie takiego wniosku prok. Kolendowska-Matejczuk zapowiedziała w minionym tygodniu. Jak wówczas wyjaśniła, przejęcie ścigania podyktowane jest przede wszystkim tym, że podejrzanym w sprawie, a także pokrzywdzonymi są wyłącznie obywatele Polski.

Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech

Do wypadku doszło w 16 sierpnia około godz. 1 na węgierskiej autostradzie M3, w rejonie miejscowości Mezokeresztes we wschodniej części kraju. Autokarem podróżowało 59 obywateli Polski wracających z pielgrzymki do Medziugorje (Bośnia i Hercegowina).

W wyniku wypadku zginęło 12 osób, wszystkie ofiary to dorośli mieszkańcy województwa podkarpackiego.

Zatrzymany w sprawie został kierowca autokaru, któremu prokuratura węgierska przedstawiła zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku drogowego skutkującego śmiercią wielu osób. Węgierski sąd aresztował mężczyznę na 30 dni, tj. do 18 września.