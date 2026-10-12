Tragiczny wypadek na DK9. Dwie osoby zginęły po zderzeniu z autobusem

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Dwie osoby zginęły w tragicznym wypadku, do którego doszło na drodze krajowej nr 9 w miejscowości Kupno na Podkarpaciu. Samochód osobowy zderzył się tam z autobusem, a droga została całkowicie zablokowana. O szczegółach informuje reporter RMF FM Dominik Smaga.

Tragiczny wypadek w Kupnie

Na drodze krajowej nr 9 w miejscowości Kupno na Podkarpaciu doszło do poważnego wypadku. Samochód osobowy marki Opel Corsa, prowadzony przez 75-letnią kobietę, wyjeżdżał z drogi podporządkowanej na krajową dziewiątkę i nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu autobusowi. W wyniku tego manewru doszło do zderzenia obu pojazdów.

Dwie ofiary śmiertelne

Ratownikom nie udało się uratować życia kierującej Oplem ani jej pasażerki – obie kobiety zmarły na miejscu. W autobusie podróżowało piętnaście osób, jednak żadna z nich nie odniosła obrażeń.

Utrudnienia w ruchu i objazdy

Po wypadku droga krajowa nr 9 została całkowicie zablokowana. Dyżurny Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad poinformował, że dla samochodów osobowych wyznaczono objazdy przez miejscowości Widełka, Werynia i Poręby Kupieńskie. Samochody ciężarowe muszą czekać na odblokowanie trasy.