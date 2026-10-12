Tragiczny wypadek na DK9. Dwie osoby zginęły po zderzeniu z autobusem

Tragiczny wypadek w Kupnie
Na drodze krajowej nr 9 w miejscowości Kupno na Podkarpaciu doszło do poważnego wypadku. Samochód osobowy marki Opel Corsa, prowadzony przez 75-letnią kobietę, wyjeżdżał z drogi podporządkowanej na krajową dziewiątkę i nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu autobusowi. W wyniku tego manewru doszło do zderzenia obu pojazdów.
Dwie ofiary śmiertelne
Ratownikom nie udało się uratować życia kierującej Oplem ani jej pasażerki – obie kobiety zmarły na miejscu. W autobusie podróżowało piętnaście osób, jednak żadna z nich nie odniosła obrażeń.
Utrudnienia w ruchu i objazdy
Po wypadku droga krajowa nr 9 została całkowicie zablokowana. Dyżurny Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad poinformował, że dla samochodów osobowych wyznaczono objazdy przez miejscowości Widełka, Werynia i Poręby Kupieńskie. Samochody ciężarowe muszą czekać na odblokowanie trasy.