To podkarpackie miasto wybuduje własną stację paliw. Będzie taniej dla kierowców?

RMF24

Mielec szykuje prawdziwą rewolucję dla kierowców. Władze miasta zapowiedziały budowę miejskiej stacji paliw, która ma działać już w 2027 roku. Samorząd liczy, że dzięki tej inwestycji ceny paliw w mieście spadną, a mieszkańcy zaoszczędzą na każdym tankowaniu.

W Mielcu (woj. podkarpackie) powstanie miejska stacja paliw.

Jak poinformował prezydent Radosław Swół, nowa stacja ma zapewnić mieszkańcom dostęp do paliwa w cenach niższych niż u konkurencji.

Inspiracją dla mieleckiego samorządu są doświadczenia innych miast, m.in. Chełma, gdzie miejska stacja działa od stycznia 2024 roku. Tam ceny paliw są nawet o 20–30 groszy na litrze niższe niż w okolicznych placówkach.

Prezydent Mielca podkreśla, że nowa inwestycja nie ma na celu generowania wysokich zysków.

Funkcjonowanie obiektu zostanie podporządkowane realizacji celu publicznego, co ma wpłynąć obniżająco również na oferty sąsiednich operatorów – zapewnia Swół.

Oznacza to, że miejska stacja może wymusić obniżki cen także na prywatnych stacjach w regionie.

Prace już trwają

Prace nad przygotowaniem inwestycji już się rozpoczęły. Władze miasta zapowiadają, że w najbliższych miesiącach poznany dokładną lokalizację stacji oraz szacowany koszt realizacji przedsięwzięcia.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, kierowcy w Mielcu zatankują na nowej stacji już w przyszłym roku.

Czy miejska stacja paliw rzeczywiście wpłynie na ceny i komfort życia mieszkańców? Przekonamy się już niebawem.