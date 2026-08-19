Benzyna i diesel droższe od czwartku. Jest decyzja resortu energii

RMF24

Ministerstwo Energii podało nowe maksymalne ceny paliw. W czwartek na stacjach zapłacimy więcej niż w środę.

W czwartek maksymalna cena litra benzyny 95 wyniesie 6,49 zł.

Za benzynę 98 będzie można zapłacić najwyżej 7,30 zł, a za olej napędowy – 7,52 zł.

Wszystkie te limity są wyższe niż obowiązujące dzień wcześniej: odpowiednio o 3, 4 i 5 groszy.

Kolejne obwieszczenie resortu energii zostanie opublikowane w czwartek i będzie określało maksymalne ceny paliw obowiązujące w piątek.

Pakiet CPN powrócił

Od poniedziałku, w ograniczonym zakresie, ponownie działa pakiet „Ceny Paliwa Niżej”. Obejmuje on obniżony VAT oraz limity cen paliw na stacjach.

Maksymalna cena jest wyliczana na podstawie średniej krajowej ceny hurtowej paliwa. Do tej kwoty doliczane są akcyza, opłata paliwowa, marża sprzedawcy w wysokości 30 groszy za litr oraz VAT. Stacja, która sprzedaje paliwo drożej, może zostać ukarana grzywną sięgającą 1 mln zł.

W czwartek zaczęła obowiązywać nowelizacja rozporządzenia Ministerstwa Finansów i Gospodarki. Obniża ona VAT na benzynę i olej napędowy z 23 do 8 proc. Preferencyjna stawka będzie obowiązywać od poniedziałku do 31 sierpnia.

Pakiet „Ceny Paliwa Niżej” wprowadzono pod koniec marca w reakcji na gwałtowny wzrost cen ropy związany z konfliktem Stanów Zjednoczonych i Izraela z Iranem, który rozpoczął się 28 lutego. Program obowiązywał do końca czerwca. Oprócz niższego VAT i maksymalnych cen paliw przewidywał także czasową obniżkę akcyzy, obowiązującą do połowy czerwca.

Według Ministerstwa Finansów dotychczasowe koszty programu wyniosły około 4,7 mld zł. Ponowne obniżenie VAT na paliwa, tym razem na ostatnie dwa tygodnie sierpnia, ma kosztować budżet państwa około 495 mln zł.