Śmigłowiec zerwał sieć energetyczną koło Zakładów Chemicznych Siarkopol. Policja szuka pilota

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Niezidentyfikowany śmigłowiec zerwał sieć energetyczną w pobliżu Zakładów Chemicznych Siarkopol w Tarnobrzegu - dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Policjanci poszukują pilota maszyny.

To świadkowie powiadomili policję o zahaczeniu przez niewielki śmigłowiec sieci energetycznej. Relacjonowali, że maszyna wylądowała po tym jak zerwała linię wysokiego napięcia, a pilot wyszedł na zewnątrz, ocenił uszkodzenia i odleciał.

Trwa ustalanie do kogo należał śmigłowiec. Sprawdzano jednostki wojskowe oraz policyjne - ich sprzęt nie był tam wykorzystywany.

Wszystko na to wskazuje, że to był cywilny śmigłowiec - najprawdopodobniej Robinson.

Kontrola lotu potwierdza, że tylko taka maszyna zarejestrowana poza Polską wykonywała lot w okolicy.

Policja szuka pilota i wyjaśnia okoliczności tego incydentu. Wiadomo, że nikt w tym zdarzeniu nie ucierpiał.