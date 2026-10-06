Słupy energetyczne runęły na tory. Paraliż na trasie kolejowej Stalowa Wola – Sandomierz

Wczoraj po południu w miejscowości Agatówka koło Stalowej Woli doszło do groźnego incydentu - na tory kolejowe runęły dwa słupy energetyczne. Ruch pociągów na trasach Stalowa Wola – Sandomierz oraz Stalowa Wola – Tarnobrzeg był zablokowany.
Służby w akcji
Na miejsce skierowano dwa wozy ratownictwa technicznego, funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei oraz wspólny patrol policji, SOK i Wojsk Obrony Terytorialnej. Po przybyciu służb okazało się, że dwa słupy energetyczne leżą na torach, uniemożliwiając przejazd pociągów. Zasilanie zostało odcięte, a przejazd kolejowy zablokowany. Strażacy kierowali ruch na objazdy.
Na miejsce wezwano również grupę energetyków, którzy musieli usunąć słupy i przywrócić zasilanie. Jak na razie nie ustalono przyczyny zdarzenia. Trwa wyjaśnianie okoliczności incydentu.
W wyniku incydentu wstrzymano ruch kolejowy na odcinku Stalowa Wola Towarowa – Grębów. Pociągi pospieszne IC Kasztelan oraz Hetman uruchomiły autobusową komunikację zastępczą.