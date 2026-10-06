Ponad ćwierć wieku bez pociągów. W końcu się doczekają

RMF24

Już od 2 stycznia przyszłego roku mieszkańcy regionu świętokrzyskiego będą mogli ponownie korzystać z połączeń pasażerskich na trasie Kielce–Chmielnik–Staszów–Połaniec. To efekt inwestycji o wartości 30 mln zł, która obejmuje budowę i modernizację peronów na liniach kolejowych nr 70 i 75. W Staszowie pociągi pasażerskie pojawią się po raz pierwszy od 26 lat.

Nowe perony i powrót pociągów pasażerskich

W poniedziałek na dworcu kolejowym w Kielcach podpisano umowy dotyczące przebudowy i budowy peronów wzdłuż linii kolejowych nr 70 i 75. Dzięki tej inwestycji już od początku przyszłego roku wznowione zostaną regularne przewozy pasażerskie, które połączą Kielce z Chmielnikiem, Staszowem i Połańcem.

Wybudujemy sześć nowych przystanków. Trzy przystanki zostaną odnowione. Dzięki temu w kilku miejscowościach po bardzo wielu latach wreszcie wróci kolej pasażerska. W przypadku Staszowa jest to już 26 lat, kiedy nie ma tam kolei pasażerskiej - mówił minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

Wartość podpisanych umów na infrastrukturę peronową wynosi 30 mln zł. Nowe perony o długości 100 metrów zostaną wyposażone w nowoczesne oświetlenie i bezpieczne dojścia. Prace mają zakończyć się jeszcze w tym roku, aby już od 2 stycznia pociągi pasażerskie mogły ruszyć zgodnie z nowym rozkładem jazdy. Przewozy na nowo otwartej trasie obsłuży Polregio.

Michał Gil z zarządu Polskich Linii Kolejowych przypomniał, że od 2000 roku na liniach do Staszowa i Połańca kursowały wyłącznie pociągi towarowe. Modernizacje torów i obiektów inżynieryjnych pozwoliły na podniesienie prędkości, a nowe perony są ostatnim elementem umożliwiającym wznowienie przewozów pasażerskich

Kompleksowa modernizacja infrastruktury

Minister Klimczak podkreślił, że celem rządu jest zapewnienie mieszkańcom małych i średnich miejscowości dogodnego dojazdu do pracy, szkół czy na zakupy. Nasz cel jest bardzo prosty. Jak najwięcej osób powinno podróżować wygodnym, ekologicznym, szybkim transportem kolejowym – zaznaczył szef resortu infrastruktury.

Równolegle trwają prace projektowe dla odcinka linii nr 8 między Tumlinem a Sitkówką oraz przebudowa kieleckiego węzła kolejowego. Minister przypomniał również o szeroko zakrojonych projektach drogowych, takich jak obwodnica Morawicy czy nowe odcinki tras ekspresowych, które mają usprawnić ruch i podnieść poziom bezpieczeństwa.