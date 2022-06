Kierowcy od dziś będą mogli korzystać z ulicy Grottgera w Rzeszowie. W tej okolicy wyznaczane będą miejsca postojowe kiss & ride. Remont zamkniętej dla ruchu ulicy Grottgera - od skrzyżowania z ul. Świętego Mikołaja do placu Kilińskiego przedłużył się o kilka tygodni w związku z przebudową podziemnych instalacji, a także z powodu konieczności przeprowadzenia badań archeologicznych - podaje portal rzeszow-news.pl.

Rzeszów / Darek Delmanowicz / PAP

Jak poinformował Artur Gernand z Kancelarii Prezydenta Rzeszowa, te prace już się zakończyły. Od wtorku ulica Grottgera zostanie udostępniona kierowcom. Zostaną przy niej wyznaczone także miejsca postojowe kiss & ride, umożliwiające krótkotrwały postój - zaznaczył.

Utrudnienia związane z budową RCK

Rzeszowskie Centrum Komunikacji to jedna z największych trwających obecnie inwestycji w mieście. Podzielono ją na trzy etapy.

Pierwszy to budowa parkingu podziemnego na placu przed głównym rzeszowskim dworcem kolejowym. Powstanie parking na ponad 100 samochodów, będą także miejsca postojowe dla taksówek, rowerów.

Drugi etap budowy RCK to przebudowa dróg w rejonie dworca, która obejmie ul. Grottgera: od skrzyżowania z ul. Asnyka do ul. Bardowskiego. Na skrzyżowaniu Grottgera i Asnyka powstanie rondo. Trzeci element to przebudowa budynku dworca.

RCK ma być gotowe latem przyszłego roku. Budowa Centrum będzie kosztowała ok. 74 mln zł.