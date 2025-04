W piątek 2 maja łańcucki zamek zaprasza zwiedzających na Noc Muzeów. Tematem tegorocznej edycji jest odkrywanie miejsc nieznanych. Jakie atrakcje przygotowano?

Łańcucki zamek zaprasza na Noc Muzeów / Maciej Nycz / Archiwum RMF FM

Podczas łańcuckiej Nocy Muzeów będzie można zwiedzić reprezentacyjne wnętrza I piętra zamku. W dawnej ujeżdżalni będzie można obejrzeć kolekcję blisko 50 pojazdów konnych, w tym np. berlinkę, którą podróżował Fryderyk Chopin.

W czasie Nocy Muzeów zostaną uchylone na co dzień zamknięte drzwi do części zamkowych wnętrz i szaf. Co więcej, na ekspozycji zostaną umieszczone obiekty, które zwykle znajdują się w magazynach.

2 maja przed łańcuckim zamkiem będzie można spotkać członków Stowarzyszenia "Damy i Huzary". Zaproszą oni zwiedzających do wzięcia udziału w przygotowaniach do balu w dawnym stylu. Chętni będą mogli wziąć udział w nauce tańca dworskiego.

Noc Muzeów w łańcuckim zamku rozpocznie się o godz. 18:00. Ostatnie wejście będzie możliwe o godz. 22:00.

Wstęp na wystawę w dawnej ujeżdżalni będzie możliwy od godz. 19:00, a ostatnie wejście o godz. 23:00. Zwiedzanie odbywać się będzie bez przewodników i audioprzewodników.

Ile kosztują bilety na Noc Muzeów w łańcuckim zamku? Ich cena to zaledwie 2 zł za każdą z ekspozycji. Dzieci do lat 7 wchodzą za darmo.

Co ważne, wejściówki będą dostępne wyłącznie w dniu wydarzenia.