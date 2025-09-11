Policjanci z grupy SPEED, zatrzymali do kontroli 19-latka, kierującego bmw, który pędził przez Tarnobrzeg (Podkarpackie) z prędkością 192 km/h. Mundurowym tłumaczył, że spieszy się na sprawdzian z matematyki. Dostał mandat w wysokości 5 tysięcy złotych i 15 punktów karnych.

Nastolatek pędził swoim bmw prawie 200 km/h bo spieszył się na sprawdzian z matematyki / Podkarpacka Policja /

We wtorkowy poranek, tuż po godzinie 9, policjanci prowadzili kontrolę na ul. Wisłostrada w Tarnobrzegu (Podkarpackie). Ich uwagę zwrócił kierowca bmw, który poruszał się z ogromną prędkością.

Po zatrzymaniu okazało się, że za kierownicą siedzi 19-letni mieszkaniec powiatu sandomierskiego.

Prędkość niemal dwukrotnie wyższa niż dozwolona

Młody kierowca jechał z prędkością 192 km/h, podczas gdy na tym odcinku drogi obowiązuje ograniczenie do 100 km/h. Funkcjonariuszom tłumaczył, że spieszy się na sprawdzian z matematyki.

Szybko wyszło też na jaw, że to nie pierwsze przewinienie 19-latka. W lipcu tego roku również został przyłapany na przekroczeniu prędkości.

Mężczyzna otrzymał mandat w wysokości 5 tysięcy złotych oraz 15 punktów karnych.



Przekroczenie prędkości to jedna z najczęstszych przyczyn wypadków drogowych. Funkcjonariusze apelują o rozwagę.