Finał nocnej obławy na Podkarpaciu. Ustalenia RMF FM

RMF24

Po wielogodzinnej akcji poszukiwawczej mundurowi zatrzymali mężczyzn, którzy uciekli wczoraj przed policją w Jodłowej na Podkarpaciu. Poszukiwano ich przez noc w okolicznych miejscowościach. Informację o tym zdarzeniu dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

Według nieoficjalnych informacji, wszystko zaczęło się od rutynowej kontroli samochodu w pobliżu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Jodłowej (powiat dębicki). W aucie podróżowało czterech mężczyzn, przy których funkcjonariusze mieli znaleźć znaczne ilości narkotyków.

Podczas interwencji dwóch z zatrzymanych zdołało uciec. Wtedy rozpoczęły się poszukiwania, do których ściągnięto policjantów i strażaków z Podkarpacia i Małopolski.

W trakcie działań służby na jednej z posesji w Dębowej miały natrafić na laboratorium do produkcji narkotyków. Na miejscu pracowała specjalistyczna grupa chemiczna straży pożarnej z Rzeszowa. Jej zadaniem było rozpoznanie i zabezpieczenie substancji chemicznych.

Na razie policja nie udziela szczegółowych informacji na temat akcji w Jodłowej i okolicach.