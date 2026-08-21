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9-latka nie żyje. Tragiczny wypadek na Podkarpaciu

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 21 sierpnia (06:05)

Policja i prokuratura będą badać okoliczności śmierci 9-letniej dziewczynki w miejscowości Szkodna na Podkarpaciu. Dziewczynka zginęła w wypadku drogowym.

9-latka nie żyje. Tragiczny wypadek na Podkarpaciu
9-latka nie żyje. Tragiczny wypadek na Podkarpaciu (zdj. ilustracyjne) /Shutterstock

Jak informuje ropczycka policja, wypadek miał miejsce w czwartkowe przedpołudnie. Kobieta kierująca Fordem najprawdopodobniej wpadła w poślizg. Na łuku drogi straciła panowanie nad pojazdem, a następnie uderzyła w przepust.

W aucie oprócz kierującej było troje dzieci w wieku 15, 9 i 2 lata. Niestety, 9-letnia dziewczynka zmarła w wyniku obrażeń.

Jak informuje dziennik „Nowiny”, kierująca była trzeźwa. Pozostali uczestnicy wypadku nie odnieśli obrażeń.

Policja i prokuratura będą badać, jak doszło do tragedii.


Źródło: RMF24
Tagi: wypadek
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