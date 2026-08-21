9-latka nie żyje. Tragiczny wypadek na Podkarpaciu

Policja i prokuratura będą badać okoliczności śmierci 9-letniej dziewczynki w miejscowości Szkodna na Podkarpaciu. Dziewczynka zginęła w wypadku drogowym.
Jak informuje ropczycka policja, wypadek miał miejsce w czwartkowe przedpołudnie. Kobieta kierująca Fordem najprawdopodobniej wpadła w poślizg. Na łuku drogi straciła panowanie nad pojazdem, a następnie uderzyła w przepust.
W aucie oprócz kierującej było troje dzieci w wieku 15, 9 i 2 lata. Niestety, 9-letnia dziewczynka zmarła w wyniku obrażeń.
Jak informuje dziennik „Nowiny”, kierująca była trzeźwa. Pozostali uczestnicy wypadku nie odnieśli obrażeń.
Policja i prokuratura będą badać, jak doszło do tragedii.