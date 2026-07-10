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Części turbiny wiatrowej spadły z ciężarówki. Potężne utrudnienia na A4

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 10 lipca (08:13)

Na A4 na wysokości Rzeszowa - w miejscowości Terliczka - na jezdni w kierunku Korczowej z ciężarówki spadły części turbiny wiatrowej. Informację dostaliśmy od naszego Słuchacza i Czytelnika na Gorącą Linię RMF FM. Utrudnienia na podkarpackim odcinku A4 mogą występować nawet cały dzień.

Części turbiny wiatrowej spadły z ciężarówki. Potężne utrudnienia na A4
Zdj. KMP Rzeszów /Policja

Duże utrudnienia na A4 w woj. podkarpackim

Na autostradzie A4 na Podkarpaciu doszło do poważnego incydentu z udziałem pojazdu przewożącego ponadnormatywny ładunek. Na jezdni w kierunku granicy z ciężarówki spadły części turbiny wiatrowej. 

Jak dowiedział się reporter RMF FM Maciej Sołtys, zablokowane są oba pasy A4, jednak na razie - mniej więcej do południa - samochody mogą przejechać pasem awaryjnym.

Na miejsce ma dotrzeć ciężki sprzęt, który pozwoli podnieść części wiatraka z jezdni. Wtedy też najprawdopodobniej autostrada zostanie zablokowana i wprowadzone zostaną objazdy

Utrudnienia potrwają co najmniej kilkanaście godzin, gdyż w miejscu zdarzenia nawierzchnia autostrady w miejscu zdarzenia jest poważnie uszkodzona.

Problemy również w Małopolsce

Utrudnienia na A4 występują jednak nie tylko tam. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformował RMF FM przed godz. 8, że na A4 w Bochni - na odcinku węzeł Targowisko - węzeł Bochnia w Małopolsce osobówka wjechała w bariery energochłonne. Zablokowany jest jeden pas ruchu na jezdni w kierunku Rzeszowa. 

 

 

 

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Źródło: RMF24
Tagi: autostrada A4 utrudnienia dla kierowców

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