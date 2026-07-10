Części turbiny wiatrowej spadły z ciężarówki. Potężne utrudnienia na A4

Duże utrudnienia na A4 w woj. podkarpackim
Na autostradzie A4 na Podkarpaciu doszło do poważnego incydentu z udziałem pojazdu przewożącego ponadnormatywny ładunek. Na jezdni w kierunku granicy z ciężarówki spadły części turbiny wiatrowej.
Jak dowiedział się reporter RMF FM Maciej Sołtys, zablokowane są oba pasy A4, jednak na razie - mniej więcej do południa - samochody mogą przejechać pasem awaryjnym.
Na miejsce ma dotrzeć ciężki sprzęt, który pozwoli podnieść części wiatraka z jezdni. Wtedy też najprawdopodobniej autostrada zostanie zablokowana i wprowadzone zostaną objazdy.
Utrudnienia potrwają co najmniej kilkanaście godzin, gdyż w miejscu zdarzenia nawierzchnia autostrady w miejscu zdarzenia jest poważnie uszkodzona.
Problemy również w Małopolsce
Utrudnienia na A4 występują jednak nie tylko tam. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformował RMF FM przed godz. 8, że na A4 w Bochni - na odcinku węzeł Targowisko - węzeł Bochnia w Małopolsce osobówka wjechała w bariery energochłonne. Zablokowany jest jeden pas ruchu na jezdni w kierunku Rzeszowa.