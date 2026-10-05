Był najstarszym Polakiem. Nie żyje Tadeusz Lutak

RMF24

W wieku 109 lat zmarł kapitan Tadeusz Lutak „Pancerz”. Był on najstarszym kombatantem Wojska Polskiego i jednocześnie najstarszym mężczyzną żyjącym w Polsce.

O śmierci kapitana Tadeusza Lutaka poinformowały Wojska Obrony Terytorialnej.



Odszedł żołnierz i patriota, dla którego służba Ojczyźnie była wartością całego życia. Człowiek, którego doświadczenie, postawa i pamięć o historii miały szczególne znaczenie dla kolejnych pokoleń - czytamy we wpisie WOT.

29 sierpnia tego roku kapitan Lutak obchodził swoje 109 urodziny. Był najstarszym kombatantem Wojska Polskiego i najstarszym mężczyzną żyjącym w Polsce.

Tadeusz Lutak urodził się 29 sierpnia 1917 r. w Żarnowej koło Strzyżowa. W kampanii wrześniowej 1939 r. służył jako czołgista pod rozkazami gen. Stanisława Maczka.

W 1944 r. w stopniu kaprala był dowódcą drużyny dywersyjnej AK w Strzyżowie, gdzie mieszkał także po wojnie i aktywnie uczestniczył w życiu środowiska kombatanckiego.

Kapitan Lutak został odznaczony m.in.: Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem Partyzanckim, Medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939” oraz Nagrodą Honorową IPN Świadek Historii.