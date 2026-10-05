Tragiczny wypadek z udziałem wozu strażackiego. 64-letnia piesza nie żyje

RMF24

Tragedia w Łodzi. 64-letnia kobieta została śmiertelnie potrącona na przejściu dla pieszych przez wóz strażacki.

Do wypadku doszło w poniedziałek po południu w pobliżu jednostki ratowniczo-gaśniczej przy ul. Zgierskiej w Łodzi.

Według wstępnych ustaleń pracujących na miejscu policjantów, 22-letni kierujący wozem bojowym Państwowej Straży Pożarnej potrącił pieszą 64-latkę podczas skręcania w lewo.

Nie ustąpił pierwszeństwa pieszej znajdującej się na przejściu dla pieszych, w wyniku czego doszło do potrącenia 64-letniej kobiety, która zmarła na miejscu – przekazał mł. asp. Mateusz Piliński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

Szczegóły i przyczyny wypadku ustalają policjanci pod nadzorem prokuratora.