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Tragiczny wypadek z udziałem wozu strażackiego. 64-letnia piesza nie żyje

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 5 października (21:29)

Tragedia w Łodzi. 64-letnia kobieta została śmiertelnie potrącona na przejściu dla pieszych przez wóz strażacki.

Tragiczny wypadek z udziałem wozu strażackiego. 64-letnia piesza nie żyje
Zdjęcie ilustracyjne /Shutterstock

Do wypadku doszło w poniedziałek po południu w pobliżu jednostki ratowniczo-gaśniczej przy ul. Zgierskiej w Łodzi.

Według wstępnych ustaleń pracujących na miejscu policjantów, 22-letni kierujący wozem bojowym Państwowej Straży Pożarnej potrącił pieszą 64-latkę podczas skręcania w lewo.

Nie ustąpił pierwszeństwa pieszej znajdującej się na przejściu dla pieszych, w wyniku czego doszło do potrącenia 64-letniej kobiety, która zmarła na miejscu – przekazał mł. asp. Mateusz Piliński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

Szczegóły i przyczyny wypadku ustalają policjanci pod nadzorem prokuratora.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: wypadek
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