Dodatkowa para pociągów do Berlina oraz wyższy standard podróżowania - takie będą zmiany po wprowadzeniu od 11 grudnia nowego rozkładu PKP Intercity w Wielkopolsce.

Dworzec w Poznaniu / Shutterstock

Liczba pociągów kategorii InterCity jeżdżących z i do Poznania zwiększy się z 70 do 82 składów. Tym samym IC i Express InterCity będą obsługiwać ponad 90 proc. połączeń łączących stolicę województwa Wielkopolskiego z pozostałą częścią kraju.

W nowym rozkładzie pociągi IC "Wybicki" relacji Kraków - Poznań - Kraków oraz IC "Osterwa" relacji Szczecin - Kraków - Szczecin zaczną być obsługiwane nowoczesnym elektrycznym zespołem trakcyjnym ED160 FLIRT. Składy zabiorą podróżnych m.in. z Ostrowa Wielkopolskiego, Jarocina czy Środy Wielkopolskiej.

Mieszkańcy Poznania zyskają też dodatkowe połączenie z Warszawą oraz ze stolicą Niemiec Berlinem. Będzie to szósta para pociągów EIC, która będzie kursowała w relacji Warszawa - Berlin - Warszawa. Wszystkie pociągi będą mieć wspólną nazwę Berlin-Warszawa-Express. Trasę pomiędzy Poznaniem a Berlinem będziemy pokonywać średnio w czasie 2 h 40 min.

Dzięki modernizacji linii kolejowej 351 części pociągów jeżdżących z Poznania do Szczecina wróci na podstawową trasę i będą kursować przez Krzyż i Choszczno. Zmiana dotyczy składów:

IC "Gałczyński,

IC "Górski",

IC "Mewa",

IC "Przemyślanin"

EIC "Chrobry".

Alternatywną trasą przez Rzepin i Kostrzyn nadal będzie kursował TLK "Uznam".

We wszystkie weekendy pociąg IC "Lednica" będzie jechał ze stacji Gdynia Główna nie tylko do Poznania, ale w piątek, sobotę oraz niedzielę do Wrocławia, zatrzymując się w Kościanie, Lesznie, Rawiczu, Żmigrodzie oraz Obornikach Śląskich.

W wakacje skład IC "Gałczyński" pojedzie do Świnoujścia.

W rozkładzie 2022/23 IC "Noteć" zastąpi pociąg IC "Kujawiak" na odcinku Bydgoszcz Główna - Piła Główna - Bydgoszcz Główna. Pociąg rozpocznie bieg na stacji Piła Główna o g. 5.05, by po 30 minutach dotrzeć do Wyrzyska Osieka. Zmiana pozwoli podróżnym z tych miejscowości na poranny dojazd do stolicy, gdzie IC "Noteć" dojedzie o g. 9.52.

W związku z modernizacją torów na odcinku Poznań Główny - Zbąszynek pociągi IC "Stoczniowiec" oraz IC "Ukiel" przez część roku zostaną zastąpione autobusami komunikacji zastępczej na odcinku Poznań Główny - Zielona Góra Główna - Poznań Główny.

Dokładne informacje na temat biletów i rozkładu jazdy przewoźnika pasażerowie uzyskają na stronie intercity.pl lub dzwoniąc pod nr 703 200 200 (opłata za minutę połączenia 1,29 zł brutto. Usługę świadczy PKP Intercity S.A.). Ponadto do dyspozycji pasażerów będą informatorzy mobilni, którzy 11 i 12 grudnia będą na dworcach w największych miastach Polski, także w Poznaniu.