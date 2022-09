Poznaniacy mogą cieszyć się kolejnym tramwajem, który doczekał się renowacji. Na torowiska stolicy Wielkopolski wraca tzw. wojenny wagon tramwajowy. Został on odbudowany i przywrócony do ruchu. Już w ten weekend będzie można przejechać się nim na jednej z linii turystycznych.

/ MPK Poznań / Materiały prasowe

Zabytkowy wagon silnikowy Heidelberg z serii KSW, powróci na poznańskie torowiska. Pojazd wrócił do stolicy Wielkopolski z Krakowa, gdzie został odrestaurowany. To tramwaj z 1944 roku, który pierwotnie miał trafić do Wiednia, ale transport został zatrzymany na przedmieściach tego miasta i finalnie trafił do Poznania. Przez lata był wagonem gospodarczym.

/ Beniamin Piłat / RMF FM

O renowację wagonu zabiegali przez lata miłośnicy pojazdów szynowych oraz prezesi Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Poznaniu.

Cytat Dzięki działaniom członków Klubu Miłośników Pojazdów Szynowych oraz wspieraniu tej inicjatywy przez ówczesną dyrekcję MPK Poznań wagon uniknął kasacji. Został zachowany jako zabytek techniki i niemy świadek historii. Dzięki temu oraz uporowi i konsekwencji wielu osób udało się go odbudować, aby mógł wrócić na poznańskie torowiska, już nie na regularne linie komunikacyjne, ale jako wagon historyczny mówi Krzysztof Dostatni, prezes Zarządu MPK Poznań.

Odbudowanym, znów dwukierunkowym, tramwajem będzie można przejechać się w Poznaniu już w najbliższą niedzielę. Tego dnia na linii 0 będzie kursował nie tylko KSW, ale też wagon N oraz - udostępniony na sezon, będący własnością MPK SA w Krakowie, tramwaj 4N1.