Mieszkańcy Poznania oraz turyści mogą już podziwiać stolicę Wielkopolski z perspektywy rzeki. Do 28 sierpnia po Warcie kursował będzie tramwaj wodny.

/ poznan.pl / Materiały prasowe

Jak informuje miasto, rejsy po Warcie odbywają się w weekendy na dwóch trasach.

W kierunku północnym: od przystanku zlokalizowanego na Chwaliszewie do mostu kolejowego w Koziegłowach. Powrót przez przystanki: ul. Ugory (Szeląg), ul. Panny Marii (Katedra). W soboty statek wyrusza z Chwaliszewa o godz. 11:00 i 17:00, natomiast w niedzielę o godz. 14:00.

Rejsy w kierunku południowym: od przystanku zlokalizowanego na Chwaliszewie aż do wysokości mostu kolejowego na Starołęce. Powrót - do przystanku początkowego. W soboty tramwaj będzie rozpoczynał rejs o godz. 14:00, a w niedziele o godz. 11:00 i 17:00.

Bilety można kupić u załogi statku. Koszt rejsu na całej trasie, który trwa ok. 1,5 godziny, to 20 zł za osobę. Dzieci do 3. roku życia pod opieką opiekuna mogą popłynąć statkiem bezpłatnie.

W tym roku ze względu na przebudowę brzegów Warty przystanki Politechnika, Rataje oraz Wilda nie działają.