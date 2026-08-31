Tragiczna pomyłka. Wypił nieznaną ciecz z butelki w aucie brata, nie żyje

RMF24

W gminie Kępno (woj. wielkopolskie) doszło do dramatycznego zdarzenia. Mężczyzna zmarł po spożyciu nieznanej substancji, którą znalazł w samochodzie pożyczonym od swojego brata. Sprawą zajmuje się prokuratura, a brat zmarłego został zatrzymany.

25 sierpnia służby zostały powiadomione o możliwym zatruciu mężczyzny z gminy Syców na terenie gminy Kępno (Wielkopolskie).

Mężczyzna pożyczył samochód od swojego brata. W aucie znalazł butelkę z cieczą, którą – jak się przypuszcza – wziął za napój lub sok.

Niestety, była to tragiczna pomyłka. W rzeczywistości w butelce znajdował się fenyloaceton, znany także jako BMK. To organiczny związek chemiczny z grupy ketonów, wykorzystywany jako główny prekursor w nielegalnej produkcji amfetaminy i metamfetaminy.

Mężczyzna zmarł.

Brat zmarłego zatrzymany

W związku ze sprawą zatrzymano brata zmarłego. Śledczy na razie nie ujawniają zbyt wielu szczegółów dotyczących prowadzonego postępowania.

Dodatkowo, przy podejrzanym znaleziono sztukę amunicji, na którą nie posiadał zezwolenia.



W ramach czynności wszczętych i prowadzonych przez Prokuraturę Rejonową w Kępnie, zmierzających do zweryfikowania okoliczności zgonu mężczyzn w jednej z miejscowości pod Kępnem, zgromadzono materiał, który pozwolił na przedstawienie 38-letniemu mężczyźnie, mieszkańcowi województwa dolnośląskiego, trzech zarzutów. Pierwszy z nich dotyczy zachowań penalizowanych ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii. Drugi dotyczy zdarzenia z 25 sierpnia, gdzie miało dojść do spożycia środka, które będzie podlegało dalszemu badaniu. W efekcie doprowadził do zgonu pokrzywdzonego. W ramach tego postępowania mężczyzna usłyszał również trzeci zarzut dotyczący posiadania sztuki amunicji - poinformował Maciej Meler, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim.

Wobec podejrzanego sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Przed weekendem odbyła się sądowo-lekarska sekcja zwłok, która ma pomóc w ustaleniu wszystkich okoliczności tragedii.



