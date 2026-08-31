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Tragedia w Wielkopolsce. Śmiertelne potrącenie rowerzysty na DK25

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 31 sierpnia (06:48)

Tragiczny wypadek na drodze krajowej nr 25 w Wielkopolsce. Doszło tam do śmiertelnego potrącenia rowerzysty przez samochód osobowy.

Tragedia w Wielkopolsce. Śmiertelne potrącenie rowerzysty na DK25
Zdjęcie ilustracyjne; fot. FotoDax /Shutterstock

Do wypadku doszło po godzinie 5:00 w poniedziałek na 338. kilometrze drogi krajowej nr 25, w pobliżu miejscowości Pawłów (pow. ostrowski, woj. wielkopolskie).

Jak poinformował dyżurny punktu informacji drogowej poznańskiego oddziału GDDKiA, samochód osobowy śmiertelnie potrącił rowerzystę.

Droga na odcinku Międzybórz - Chojnik jest zablokowana. Policja na miejscu organizuje objazd.

Utrudnienia mogą potrwać co najmniej do godziny 9:30.


Źródło: RMF24
Tagi: wypadek
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