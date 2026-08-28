Koszmarny wypadek na S8. BMW wbiło się pod ciężarówkę

Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, kierujący BMW jechał około 1.00 w nocy trasą S8 od strony Białegostoku w kierunku Warszawy. Nagle zjechał z pasa ruchu i uderzył w zaparkowaną na poboczu ciężarówkę.
Siła zderzenia była ogromna – osobówka niemal w całości znalazła się pod naczepą pojazdu ciężarowego.
W samochodzie osobowym podróżował wyłącznie kierowca. Niestety, obrażenia, których doznał, okazały się śmiertelne.
Kierowca ciężarówki, 56-letni obywatel Ukrainy, był trzeźwy – potwierdziło to badanie przeprowadzone przez policję.
Praca służb i utrudnienia na trasie
Na miejscu przez kilka godzin trwały czynności pod nadzorem prokuratora. Funkcjonariusze prowadzili oględziny miejsca zdarzenia oraz zabezpieczali ślady, które mają pomóc w ustaleniu dokładnego przebiegu wypadku.
Przez kilka godzin jeden pas trasy S8 w kierunku Warszawy był zablokowany.
Policja apeluje do kierowców o ostrożność i dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze.