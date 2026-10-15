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Tragedia w Wielkopolsce. Ciała dwóch osób w domu, interwencję utrudniały psy

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 15 października (15:23)

Tragedia w Zbiersku-Kolonii w Wielkopolsce. W jednym z domów policja odkryła ciała dwóch osób. Interwencję służb utrudniały agresywne psy, znajdujące się w budynku – informuje Beniamin Kubiak-Piłat, reporter RMF FM.

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Tragedia w Wielkopolsce. Ciała dwóch osób w domu, interwencję utrudniały psy
Policja, zdj. ilustracyjne

Na miejscu pracuje prokuratura, zbierane są ślady. Zostanie przeprowadzona sekcja zwłok.

W budynku w Zbiersku-Kolonii funkcjonariusze natrafili na ciała dwóch osób: 71-letniej kobiety i 38-letniego mężczyzny. 

Na razie nic nie wskazuje na to, by sprawa miała charakter kryminalny i były w nią zamieszane osoby trzecie – usłyszał reporter RMF FM w Komendzie Miejskiej Policji w Kaliszu. 

Podczas interwencji policjanci mieli problem z wejściem do środka. W budynku przebywało kilka agresywnych psów, które najpierw musiały zostać odłowione. Wszystkie zostały już złapane.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: policja

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