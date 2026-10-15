Tragedia w Wielkopolsce. Ciała dwóch osób w domu, interwencję utrudniały psy

RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Tragedia w Zbiersku-Kolonii w Wielkopolsce. W jednym z domów policja odkryła ciała dwóch osób. Interwencję służb utrudniały agresywne psy, znajdujące się w budynku – informuje Beniamin Kubiak-Piłat, reporter RMF FM.

Na miejscu pracuje prokuratura, zbierane są ślady. Zostanie przeprowadzona sekcja zwłok.

W budynku w Zbiersku-Kolonii funkcjonariusze natrafili na ciała dwóch osób: 71-letniej kobiety i 38-letniego mężczyzny.

Na razie nic nie wskazuje na to, by sprawa miała charakter kryminalny i były w nią zamieszane osoby trzecie – usłyszał reporter RMF FM w Komendzie Miejskiej Policji w Kaliszu.

Podczas interwencji policjanci mieli problem z wejściem do środka. W budynku przebywało kilka agresywnych psów, które najpierw musiały zostać odłowione. Wszystkie zostały już złapane.