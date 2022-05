Funkcjonariusze Straży Granicznej z Poznania-Ławicy ujawnili i zabezpieczyli ponad dwie tony tytoniu oraz ponad 4 700 sztuk papierosów. Nielegalny towar wart 1,2 mln zł nie posiadał oznaczeń polską akcyzą skarbową.

Funkcjonariusze Straży Granicznej z Poznania-Ławicy, podczas kontroli jednego z pojazdów, znaleźli 6 worków z krajanką tytoniową. Towar nie posiadał żadnych oznaczeń polską akcyzą.

Okazało się, że nielegalny towar należał do 57-letniego mieszkańca powiatu poznańskiego. Rzeczniczka prasowa Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej - Joanna Konieczniak poinformowała, że "w wyniku kolejnych przeszukań posesji znajdujących się w podpoznańskich miejscowościach, które Polak wykorzystywał do przestępczej działalności, funkcjonariusze Straży Granicznej zabezpieczyli łącznie 2,2 tony tytoniu oraz 209 kilogramów krajanki tytoniowej, jak również 4 740 sztuk papierosów oznaczonych jedynie białoruską akcyzą".

Wartość zabezpieczonego towaru to 1,2 mln zł.

W trakcie prowadzonych działań dodatkowo zabezpieczono także profesjonalną linię do produkcji krajanki tytoniowej m.in. maszynę do krojenia tytoniu, stół do porcjowania wraz z podajnikiem oraz dwie wagi służące do porcjowania krajanki.

Mężczyźnie za popełnione przestępstwo grozi wysoka kara grzywny.