Spektakularna akcja służb. Nielegalna krajalnia tytoniu zlikwidowana

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Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Karpackiego Oddziału Straży Granicznej przeprowadzili skuteczną akcję w powiecie nowotomyskim (woj. wielkopolskie). Na jednej z posesji odkryto nielegalną krajalnię tytoniu, gdzie zabezpieczono ponad 6,5 tony suszu tytoniowego oraz ponad 0,5 tony tytoniu do palenia – wszystko bez polskich znaków akcyzy. Straty Skarbu Państwa mogły sięgnąć nawet 9 milionów złotych.

Funkcjonariusze CBŚP oraz Karpackiego Oddziału Straży Granicznej przeprowadzili spektakularną akcję w powiecie nowotomyskim. Na jednej z posesji odkryli nielegalną krajalnię tytoniu, zabezpieczając ponad 6,5 tony suszu oraz pół tony gotowego tytoniu bez polskich znaków akcyzy.

Milionowe straty i zatrzymani

Według ustaleń śledczych, wprowadzenie tego towaru do obrotu naraziłoby Skarb Państwa na straty rzędu 9 milionów złotych z tytułu niezapłaconych podatków.

Na miejscu zatrzymano dwóch obywateli Polski w wieku 33 i 38 lat. Wśród zabezpieczonego wyposażenia znalazła się m.in. maszyna do cięcia tytoniu o wartości około 50 tysięcy złotych, a także waga, wentylatory, nagrzewnice oraz suszarnia bębnowa.

Policjanci zabezpieczyli również sprzęt elektroniczny, który zostanie poddany szczegółowym ekspertyzom.

Zatrzymani mężczyźni zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej w Nowym Tomyślu, gdzie usłyszeli zarzuty. Trafili do tymczasowego aresztu.