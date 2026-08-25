Spektakularna akcja służb. Nielegalna krajalnia tytoniu zlikwidowana

Funkcjonariusze CBŚP oraz Karpackiego Oddziału Straży Granicznej przeprowadzili spektakularną akcję w powiecie nowotomyskim. Na jednej z posesji odkryli nielegalną krajalnię tytoniu, zabezpieczając ponad 6,5 tony suszu oraz pół tony gotowego tytoniu bez polskich znaków akcyzy.
Milionowe straty i zatrzymani
Według ustaleń śledczych, wprowadzenie tego towaru do obrotu naraziłoby Skarb Państwa na straty rzędu 9 milionów złotych z tytułu niezapłaconych podatków.
Na miejscu zatrzymano dwóch obywateli Polski w wieku 33 i 38 lat. Wśród zabezpieczonego wyposażenia znalazła się m.in. maszyna do cięcia tytoniu o wartości około 50 tysięcy złotych, a także waga, wentylatory, nagrzewnice oraz suszarnia bębnowa.
Policjanci zabezpieczyli również sprzęt elektroniczny, który zostanie poddany szczegółowym ekspertyzom.
Zatrzymani mężczyźni zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej w Nowym Tomyślu, gdzie usłyszeli zarzuty. Trafili do tymczasowego aresztu.