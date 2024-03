W sobotę 23 marca do gry wraca Ekstraliga rugby. Liga z wieloma znakami zapytania? I jednym faworytem. Juvenia Kraków wygrała wszystkie 9 meczów. Pokonała wszystkich, w tym medalistów poprzedniego sezonu. Teraz właśnie „Smoki” mają ogromny apetyt na medal.

Liderzy z Krakowa rugbową wiosnę zaczynają w Gdyni. W spotkaniu 12. kolejki zmierzą się na wyjeździe z Arką. Nastroje na pewno bojowe. Zaczynamy sezon. Zawsze ten pierwszy mecz jest wielką niewiadomą, bo przerwa jest bardzo długa. Natomiast jeżeli chcemy walczyć o najwyższe cele, to oczywiście walczymy o zwycięstwo w tym meczu - mówi RMF FM trener Juvenii Kraków Konrad Jarosz.

Według Konrada Jarosza dwa kluczowe mecze, które będą jego drużynie gwarantowały miejsce w finale to spotkania, których Juvenia będzie gospodarzem w Krakowie: z Pogonią Awentą Siedlce i Orkanem Orlenem Sochaczew. Z Konradem Jaroszem o nowym sezonie Ekstraligi rozmawia Tomasz Staniszewski.

Wiosną zespoły rozegrają siedem kolejek ligowych, ostatnią 18/19 maja. Dwa najlepsze zespoły fazy zasadniczej 1 czerwca rozegrają mecz o złoty medal mistrzostw Polski. Drużyny z miejsc trzeciego i czwartego, także w pierwszy weekend czerwca, powalczą o brązowy medal. Liderem tabeli Ekstraligi są "Smoki" z Krakowa. Juvenia ma na koncie 41 punktów, zaś zajmujące drugie miejsce Ogniwo Sopot - 38. Trzy zatem punkty przewagi nad Ogniwem i 6 nad trzecim Orlenem Orkanem Sochaczew. To z jednej strony spora punktowa zaliczka, zwłaszcza, że Juvenia rozegrała jedno spotkanie mniej. Ale z drugiej strony wystarczy jedno potknięcie wiosną i "Smoki" mogą stracić bezpieczny dystans, tym bardziej, że mimo nadziei kibiców spod Wawelu - niezwyciężone serie nie trwają w nieskończoność.

Ekstraliga bez mistrzów?

W przerwie zimowej Komisja Gier i Dyscypliny Polskiego Związku Rugby zweryfikowała wynik spotkania 9. kolejki: Awenta Pogoń Siedlce - Ogniwo Sopot jako walkower 0:25 (na boisku było 18:27). Powodem jest wystawienie do gry przez zespół z Mazowsza zawodnika odbywającego karę dyskwalifikacji - Bercho Bothę.

Pod znakiem zapytania wciąż przyszłość urzędujących Mistrzów Polski - Budo 2011 Aleksandrów Łódzki. Gdyby spełnił się czarny scenariusz - i ten klub nie przystąpił do rozgrywek to wiosną będziemy mieli w Ekstralidze znacznie więcej walkowerów.

Na razie Budo 2011 Aleksandrów Łódzki przełożyło pierwszy z zaplanowanych wiosną meczów z Orlenem Orkan Sochaczew. W najbliższym czasie dowiemy się co z kolejnymi. Gdyby upadł aktualny przecież Mistrz Polski mielibyśmy wizerunkową katastrofę Ekstraligi i dalszy ciąg czarnej serii w polskim rugby - po upadku Skry Warszawa i wycofaniu Posnanii.

Jajowate polskie rugby

Ekstraliga zaczyna wiosnę zaledwie 4 dni po tym, jak Zarząd Polskiego Związku Rugby nie przedłużył kontraktu z prowadzącym reprezentację Polski seniorów od trzech lat Chrisem Hittem. Reprezentację Polski Walijczyk przejął wiosną 2021 roku. Jednym z głównych celów, jakie postawił przed nim zarząd Polskiego Związku Rugby, było wprowadzenie drużyny narodowej do Rugby Europe Championship po trzech latach pracy. Realizacja nastąpiła znacznie szybciej.

Dzięki zwycięstwom nad Ukrainą, Niemcami, Szwajcarią i Litwą, nasza kadra wywalczyła sobie prawo do gry na najwyższym, dostępnym europejskim poziomie już w 2022. Sprzyjało temu - przypomnijmy - wycofanie z rozgrywek Rosji po inwazji tego kraju na Ukrainę. Niestety - po dwóch latach w Championship, reprezentacja Polski zajęła ósme, ostatnie miejsce i wraca na poziom Rugby Europe Trophy, gdzie będzie już z nowym trenerem walczyć będzie o powrót do elity. Wkrótce PZR rozpisać ma konkurs na nowego trenera kadry narodowej.

Niegotowi na te rozgrywki

Trener lidera Ekstraligi - Juveni Kraków - pytany o sytuację seniorskiej reprezentacji przekonuje, że jego zdaniem zespół polski nie był gotowy na te rozgrywki.

Bardziej mnie martwi, że grając przez dwa lata w Rugby Europe Championship te rozgrywki niewiele nam wniosły. Dalej nie mamy zbudowanej reprezentacji - przekonuje Konrad Jarosz. Jego zdaniem należy zacząć ją teraz budować na młodszych zawodnikach, a dodatkowy krok, który musi w Polsce się wydarzyć, to praca z młodzieżą. Musimy oprzeć każdy klub o szkolenie młodzieży. Jeżeli będzie odpowiednia grupa młodzieży, pojawi się później jakość i na tym fundamencie będziemy w stanie budować coraz silniejszą reprezentację - przekonuje trener Juvenii Kraków Konrad Jarosz w rozmowie z Tomaszem Staniszewskim.

Konrad Jarosz poza Juvenią Kraków trenuje tez kadrę narodową w rugby 7 mężczyzn. Jest asystentem walijskiego trenera Chrisa Daviesa. Podkreśla, że żeby osiągnąć sukces w tej dyscyplinie, potrzeba czasu, pracy i nakładu finansowego. Życzy "siódemkowej" kadrze kobiet, aby udało się dziewczynom i ich trenerowi Januszowi Urbanowiczowi spełnić marzenie i awansować na igrzyska w Paryżu.

Patrząc na to, gdzie już są dziewczyny, to nie był skok na chwilę. Nawet, jeżeli nie awansują, i tak są w stanie rywalizować z zespołami z czołówki i ciągle tam zostaną. Ale to są lata pracy - podkreśla Konrad Jarosz.

Kraków będzie gospodarzem trzeciego finałowego turnieju kobiet World Rugby HSBC Sevens Challenger 2024 (18-19 maja). Na razie kibicujemy rozpoczynającej wiosnę Ekstralidze panów! Lider Juvenia Kraków czeka na medal już 15 lat. W 2009 roku jej zawodnicy wywalczyli brązowy medal mistrzostw Polski. Kolejny byłby wspaniałym otwarciem kolejnego półwiecza w historii klubu, bo w 2023 roku klub świętował 50 lecie rugby pod Wawelem.

Tabela Ekstraligi rugby (mecze, zwycięstwa, remisy, porażki, małe punkty, punkty, punkty bonusowe, różnica)

1. Juvenia Kraków 9 9 0 0 362:127 41 (5) +235

2. Ogniwo Sopot 10 8 0 2 374:183 38 (5) +191

3. Orlen Orkan Sochaczew 10 7 0 3 359:183 35 (7) +176

4. Edach Budowlani Lublin 10 6 0 4 250:243 25 (1) +7

5. Awenta Pogoń Siedlce 10 5 0 5 282:206 21 (2) +76

6. Lechia Gdańsk 10 4 0 6 285:263 19 (3) +22

7. Arka Gdynia 10 3 0 7 299:298 16 (4) +1

8. Budo 2011 Aleksandrów Łódzki 9 2 0 7 167:287 9 (1) -120

9. KS Budowlani Commercecon Łódź 10 0 0 10 60:648 0 (0) -588





Mecze w 12. kolejce:

Sobota, 23 marca:

KS Budowlani Commercecon Łódź - Edach Budowlani Lublin (14.00)

Arka Gdynia - Juvenia Kraków (16:00)

Niedziela, 24 marca:

Awenta Pogoń Siedlce - Lechia Gdańsk (14:00)

Przełożono spotkanie: Budo 2011 Aleksandrów Łódzki - Orlen Orkan Sochaczew. Pauzuje: Ogniwo Sopot.