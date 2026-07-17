Rekordowy żółw ozdobny odłowiony w Poznaniu. Właścicielowi grozi milionowa kara

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Na poznańskich Naramowicach w ubiegłym tygodniu odłowiono największego żółwia ozdobnego w historii miasta – poinformował w czwartek Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Porzucenie tego inwazyjnego gatunku może kosztować właściciela nawet milion złotych.

Ekopatrol straży miejskiej w Poznaniu 8 lipca odłowił na terenie Naramowic żółwia porzuconego przez właściciela. Zwierzę zostało przekazane do Pracowni Rybactwa Śródlądowego i Akwakultury Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w celu identyfikacji. Okazało się, że to samica żółwia ozdobnego (Trachemys scripta) ważąca niemal 3 kg i mierząca prawie 30 cm długości. To największy osobnik tego gatunku, jaki kiedykolwiek odłowiono w Poznaniu.

Milionowa kara za wypuszczenie inwazyjnego gatunku

Żółw ozdobny to gatunek inwazyjny, którego wypuszczenie na wolność jest w Polsce surowo zabronione. Za takie działanie grozi kara administracyjna nawet do 1 000 000 złotych. Utrzymywanie tego gatunku w domowej hodowli wymaga specjalnego zezwolenia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Po przeprowadzeniu niezbędnych badań żółw trafił do legalnego azylu dla zwierząt, gdzie będzie miał zapewnione odpowiednie warunki i nie zagrozi lokalnej przyrodzie.

Problem porzucanych żółwi narasta

Według ekspertów, dorosły żółw ozdobny tej wielkości wymaga ogromnego akwaterrarium – o pojemności ponad 400 litrów. To zbiornik wielkości sześcioosobowego stołu, który z wyposażeniem może ważyć ponad 500 kg, co przekracza nośność przeciętnego stropu w mieszkaniu.

„Niestety kupując młodego, niewielkiego żółwia w sklepie zoologicznym mało kto myśli o długiej perspektywie utrzymywania go, a odłowiona samica ma co najmniej 20 lat, może przeżyć w dobrym zdrowiu niemalże drugie tyle, przez co dojrzałe żółwie często są wypuszczane do środowiska" – podkreśla mgr Klaudia Łyczykowska z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Dlaczego żółwie ozdobne są zagrożeniem?

Porzucone żółwie ozdobne stanowią poważne zagrożenie dla polskiej przyrody. Stają się agresywnymi drapieżnikami, które zagrażają rodzimym, chronionym gatunkom i zaburzają równowagę ekosystemów. Dodatkowo, nieprzystosowane do polskiego klimatu, często nie przeżywają zimy, co jest dla nich wyrokiem śmierci.

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu prowadzi monitoring występowania inwazyjnych żółwi. Każdy może pomóc, zgłaszając obserwacje tych zwierząt. Wystarczy zrobić zdjęcie, zanotować lokalizację i datę, a następnie przesłać zgłoszenie na wskazany adres e-mail.