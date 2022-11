Poznańska policja zatrzymała wandala, który minionej nocy uszkodził kilkadziesiąt samochodów zaparkowanych w rejonie dzielnic Dębiec oraz Wilda. Trwa ustalanie liczby poszkodowanych kierowców.

Poznańska policja zatrzymała wandala, który uszkodził kilkadziesiąt aut / Policja

Kilkadziesiąt samochodów uszkodzono minionej nocy w rejonie ul. 28 Czerwca 1956, a także na ul. Kasztanowej i ul. Łozowej. W sprawie zatrzymano 29-letniego mieszkańca Poznania.

Policja cały czas przyjmuje zgłoszenia i apeluje do poszkodowanych, aby zgłaszały się na wildecką komendę. Mówimy co najmniej o kilkudziesięciu pojazdach. Zatrzymany to 29-letni mieszkaniec Poznania - mówi kom. Maciej Święcichowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Samochody, które uszkodził, w większości mają powybijane szyby i przebite opony, ale zdarzają się też przypadku zepsutych lusterek i porysowanej karoserii.

Policja przesłuchuje świadków i zabezpiecza monitoring, aby materiał dowodowy był wystarczająco mocny. Mężczyzna najpewniej odpowie za zniszczenie mienia za co grozi mu nawet 5 lat więzienia, ale zarzuty mogą być jeszcze rozszerzone.