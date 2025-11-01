Dziś w Poznaniu można bezpłatnie poruszać się komunikacją miejską. Chodzi o wszystkie linie autobusowe i tramwajowe.

Poznański magistrat informuje, że dziś nie trzeba kasować biletu, a dzień bezpłatnych przejazdów został uwzględniony w systemie Poznańskiej Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej. O bezpłatnych przejazdach 1 listopada mają przypominać komunikaty głosowe w autobusach i tramwajach.

"Bilety okresowe z terminem ważności rozpoczynającym się przed dniem Wszystkich Świętych, a kończącym się po nim, nie uwzględniają 1 listopada" - podano.

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu podał, że wzmocnione zostały linie tramwajowe nr 1, 5, 6, 8, 13 oraz 15. Uruchomiono też trzy dodatkowe linie tramwajowe.



"W okresie Wszystkich Świętych, pomiędzy godziną 8.30 a 16.30 tramwaje będą dojeżdżać w rejon największych poznańskich cmentarzy na Junikowie i Miłostowie co około dwie minuty" - zapewnił ZTM.

Liczymy, że wprowadzenie darmowej komunikacji w dniu 1 listopada oraz znaczące jej wzmocnienie zachęci jeszcze więcej osób do skorzystania z przejazdów tramwajami i autobusami - mówi Jan Gosiewski, dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.