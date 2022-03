Od 1 marca obywatele Ukrainy, którzy skorzystają z pomocy punktu recepcyjnego na MTP lub odwiedzą jeden z Punktów Obsługi Klienta ZTM Poznań, otrzymają specjalne zaświadczenie. Na jego podstawie przez 30 dni będą mogli bezpłatnie jeździć komunikacją miejską.

/ Shutterstock

Uchodźcy z Ukrainy będą mogli jeździć komunikacją miejską za darmo na podstawie zaświadczenia. Będzie ono wydawane po okazaniu ukraińskiego paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego przekroczenie granicy polsko-ukraińskiej w dniu 24 lutego lub później.



Ukraińcy będą mogli bezpłatnie korzystać z transportu miejskiego na wszystkich liniach ZTM w Poznaniu i na obszarze aglomeracji poznańskiej we wszystkich strefach taryfowych przez 30 dni.



Zaświadczenie będzie można otrzymać w punkcie recepcyjnym na MTP, w Biurze Obsługi Klienta ZTM pod rondem Kaponiera (czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 9:30 - 17:00) oraz w jednym z Punktów Obsługi Klienta ZTM, które są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 20:00





Ogrody, pętla tramwajowa

rondo Kaponiera - poziom -1,

Dworzec Sobieskiego przy pętli PST na os. Jana III Sobieskiego,

Górczyn, pętla autobusowo-tramwajowa,

Junikowo, pętla autobusowo-tramwajowa,

plac Wiosny Ludów - budynek CH Kupiec Poznański (wejście od ul. Strzeleckiej),

Dębiec, pętla autobusowo-tramwajowa,

rondo Śródka - dworzec autobusowy,

Dworzec Zachodni PKP

Władze Poznania przypominają, że działa też ukraińska wersja miejskiej strony internetowej, na której można znaleźć najważniejsze informacje: https://www.poznan.pl/ua