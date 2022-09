Kiedy mówimy "polskie gry komputerowe" na myśl przychodzą nam przede wszystkim takie tytuły jak "Wiedźmin" czy "Cyberpunk 2077" - historia ostatnich kilkunastu lat. Ale polska scena gier to nie tylko ostatnie dwie dekady.

Polska branża gier komputerowych wykracza daleko poza okres ostatnich dwudziestu lat - mówią specjaliści w rozmowie z RMF FM. / pexels / Pixabay

Nie pięć, nie dziesięć czy nawet dwadzieścia lat. Polską scenę gamingową polscy pasjonaci gier zaczęli tworzyć je tak naprawdę już w latach 60. XX wieku. Oczywiście to nie były dzisiejsze produkcje pokroju wspomnianego już Wiedźmina, ale dały one początek polskiemu gamedev'owi. Prawdziwy boom to okres transformacji systemowej, końcówka lat 90. i późniejsze dekady.

Cytat Historia polskich gier sięga lat 60. XX wieku. Potem lata 80. to lekki rozrost i prawdziwy boom to przełom tysiącleci. Polacy stworzyli prawdziwe perełki. Zmodyfikowali Te-Trisa tak, że sam jego twórca był pod wrażeniem mówi Bartosz Pigulak z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Polski gamedev to nie tylko "Wiedźmin"?

Naukowcy z UAM starają się przybliżać użytkownikom, że polska branża gamingowa nie dotyczy tylko tworów CD Projekt RED, który jest odpowiedzialny za takie tytuły jak "Wiedźmin" czy "Cyberpunk 2077".

Odnosimy się też między innymi do Paszportów "Polityki", które od kilku lat nagradzają też właśnie polskich twórców gier komputerowych i przybliżamy historię tych gier - dodaje Joanna Pigulak z UAM.

Specjalne wydarzenie promujące między innymi historię gier komputerowych miało miejsce w Centrum Szyfrów Enigma w Poznaniu. Pikselowa Rewolucja - to nazwa cyklu spotkań z ludźmi z branży gamingowej, którzy przedstawiają historię tej dziedziny. Podczas kolejnych takich spotkań będzie można między innymi dowiedzieć się nieco o wkładzie kobiet w polską produkcję gier.