Sąd Okręgowy w Poznaniu skazał Grzegorza L. oskarżonego o zabójstwo swojego adopcyjnego ojca na karę dwóch i pół roku więzienia za nieumyślne spowodowanie śmierci. Mężczyzna opisał zajście w swoim dzienniku, ale zarzekał się, że opisana historia to fikcja literacka.

Zdj, ilustracyjne / Shutterstock

Sąd Okręgowy w Poznaniu uznał, że śmierć pokrzywdzonego nastąpiła po tym, jak Grzegorz L. zrzucił go z pomostu nad jeziorem w Lusówku, po czym u ofiary doszło do niewydolności i niedokrwienia serca.

Wskazują na to po pierwsze zeznania świadków, w którym oskarżony opowiadał o tym, co zrobił, również wyniki badania wariografem, z których wynika, że oskarżony nie mówił prawdy o przebiegu zdarzenia oraz notatnik oskarżonego, w którym opisał to, co się wydarzyło - mówi sędzia Karolina Siwierska.



To właśnie ten dziennik wywołał najwięcej kontrowersji, ponieważ oskarżony zarzekał się, że opisana tam historia była fikcją literacką, a on sam nie miał nic wspólnego ze śmiercią ojca.

Mężczyzna został skazany na 2,5 roku pozbawienia wolności. W trakcie procesu oskarżony odbywał już karę 3 lat pozbawienia wolności za inne przestępstwa, odsiedział już ponad dwa lata i pozostanie w więzieniu do końca wymierzonej kary.

Wyrok nie jest prawomocny. Obrona zapowiedziała już apelację.

Przypadkowo znaleziony dziennik

Do zdarzenia doszło w maju 2015 roku. Wtedy w wodach jeziora Lusowskiego w Wielkopolsce odnaleziono zwłoki mężczyzny. Początkowo zakładano, że śmierć nastąpiła w wyniku utonięcia. Dopiero po latach udało się szczegółowo wyjaśnić okoliczności tego zdarzenia.

Policjanci pracujący nad inną sprawą dotarli do notesów należących do Grzegorza L. W jednym z nich, w rozdziale zatytułowanym "Zemsta po latach", odkryli opis zabójstwa, jakiego miał dokonać Grzegorz L. Mężczyzna w pamiętnikach, stosując retrospekcję, miał opisywać swoje życie od narodzin do śmierci swojej matki, w tym krzywdy, jakich doznał od swojego ojca w dzieciństwie.

Prokuratura w akcie oskarżenia - skierowanym do sądu w 2021 roku - zarzuciła Grzegorzowi L., że 26 maja 2015 roku w podpoznańskim Lusówku zabił swojego adopcyjnego ojca, zrzucając go z pomostu do wody, a czynu tego dokonał "w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie". Chodziło o zemstę m.in. za złe traktowanie go w dzieciństwie.

Prokuratura żądała dla oskarżonego kary 25 lat więzienia. Obrona wnosiła o uniewinnienie.