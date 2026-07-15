Podejrzani o rozwieszenie antyukraińskiego baneru mogą spędzić nawet 3 lata w więzieniu

Antyukraiński baner rozwieszony między latarniami
Informacja o banerze rozwieszonym między latarniami na ul. Dworcowej w podpoznańskich Owińskach wpłynęła do służb od przechodniów, w nocy z soboty na niedzielę – poinformował sierż. Michał Wiśniowski z zespołu prasowego poznańskiej komendy miejskiej. Transparent nawoływał do nienawiści na tle narodowościowym.
W niedzielne popołudnie funkcjonariusze otrzymali zgłoszenia o kolejnych dwóch banerach, tym razem znajdujących się w innych punktach Owińsk. Te transparenty z kolei swoją treścią nie naruszały prawa.
Podejrzani usłyszeli zarzuty. Grozi im kara więzienia
Jak wskazał sierż. Wiśniowski, zatrzymano w tej sprawie dwóch mężczyzn: Polaków w wieku 29 i 49 lat.
Usłyszeli oni już zarzut publicznego nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych – zaznaczył policjant.
Podejrzanym grozi do trzech lat pozbawienia wolności.
Do sprawy bannerów odniósł się m.in. wójt gminy Czerwonak Marcin Wojtkowiak.
„Zaczyna się od obraźliwych słów. Potem przychodzą pełne przemocy czyny” – napisał w oświadczeniu opublikowanym w internecie.