Podejrzani o rozwieszenie antyukraińskiego baneru mogą spędzić nawet 3 lata w więzieniu

RMF24

Dwaj mężczyźni, podejrzani o rozwieszenie antyukraińskiego transparentu w podpoznańskich Owińskach, mogą otrzymać karę nawet do trzech lat więzienia za publiczne nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych – poinformowała w środę policja.

Antyukraiński baner rozwieszony między latarniami

Informacja o banerze rozwieszonym między latarniami na ul. Dworcowej w podpoznańskich Owińskach wpłynęła do służb od przechodniów, w nocy z soboty na niedzielę – poinformował sierż. Michał Wiśniowski z zespołu prasowego poznańskiej komendy miejskiej. Transparent nawoływał do nienawiści na tle narodowościowym.

W niedzielne popołudnie funkcjonariusze otrzymali zgłoszenia o kolejnych dwóch banerach, tym razem znajdujących się w innych punktach Owińsk. Te transparenty z kolei swoją treścią nie naruszały prawa.

Podejrzani usłyszeli zarzuty. Grozi im kara więzienia

Jak wskazał sierż. Wiśniowski, zatrzymano w tej sprawie dwóch mężczyzn: Polaków w wieku 29 i 49 lat.

Usłyszeli oni już zarzut publicznego nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych – zaznaczył policjant.

Podejrzanym grozi do trzech lat pozbawienia wolności.

Do sprawy bannerów odniósł się m.in. wójt gminy Czerwonak Marcin Wojtkowiak.

„Zaczyna się od obraźliwych słów. Potem przychodzą pełne przemocy czyny” – napisał w oświadczeniu opublikowanym w internecie.