Pijany 25-latek ukradł koparkę i ruszył w trasę. Szalona noc zakończona w celi

RMF24

Nietypowa sobotnia wyprawa mieszkańca powiatu nowotomyskiego zakończyła się policyjnym pościgiem i trzema poważnymi zarzutami. Pijany 25-latek, który postanowił „pożyczyć” koparko-ładowarkę i ruszyć nią w podróż z Sielinka do Opalenicy, teraz musi liczyć się z bardzo surowymi konsekwencjami.

Pewien 25-latek z okolic Opalenicy postanowił zapisać się w lokalnych kronikach w wyjątkowy sposób. Zamiast spokojnego relaksu na grillu czy spotkania z przyjaciółmi w sobotni wieczór wybrał się na przejażdżkę… skradzioną koparko-ładowarką.

Kradzież, która nie mogła ujść uwadze

Wszystko zaczęło się na placu robót drogowych w Sielinku. To właśnie tam, pod osłoną wieczoru, młody mężczyzna włamał się do stojącej maszyny. Koparko-ładowarka, która na co dzień służy do ciężkiej pracy, tym razem miała posłużyć za środek transportu na trasie do Opalenicy. Trudno powiedzieć, czy 25-latek liczył na to, że nikt nie zauważy ogromnej, żółtej maszyny sunącej drogą publiczną. Jednak już po kilku minutach jego nietypowa podróż wzbudziła zainteresowanie przechodniów i kierowców.

Widok koparko-ładowarki na drodze publicznej to rzadkość, a jeszcze rzadziej jej kierowca zachowuje się podejrzanie. Świadkowie nie wahali się długo i natychmiast powiadomili policję. Na miejsce błyskawicznie przybył patrol z Komisariatu Policji w Opalenicy. Funkcjonariusze nie musieli długo szukać – charakterystyczny pojazd był widoczny z daleka.

Ucieczka na piechotę i szybki finał

Gdy 25-latek zorientował się, że jego „przygoda” właśnie dobiegła końca, postanowił spróbować szczęścia i uciec pieszo. Jednak policyjny pościg trwał zaledwie kilka minut. Mężczyzna został zatrzymany i już dalszą podróż odbył w radiowozie – prosto do policyjnej celi.

Badanie alkomatem wykazało, że zatrzymany miał ponad 1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Jakby tego było mało, nie posiadał uprawnień do kierowania takim pojazdem. Policjanci postawili mu trzy zarzuty: kradzież z włamaniem, prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości oraz kierowanie bez wymaganych uprawnień.

Surowe konsekwencje – nawet 10 lat więzienia

Za swoje nieodpowiedzialne zachowanie 25-latek może zapłacić bardzo wysoką cenę. Grozi mu nawet 10 lat pozbawienia wolności, wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów – nawet do 15 lat – oraz wysoka grzywna. Podczas przesłuchania przyznał się do wszystkich zarzucanych czynów. Na pytanie, dlaczego wybrał akurat koparko-ładowarkę, nie potrafił udzielić logicznej odpowiedzi.