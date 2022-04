Do środy, 6 kwietnia zamknięty będzie miejski punkt pomocy zorganizowany w Poznaniu przy ul. Bukowskiej. Potrzebujący wsparcia obywatele Ukrainy mogą zgłaszać się m.in. do jadłodajni Caritas i do punktu Pogotowia Społecznego przy ul. Ratajczaka.

Miejski punkt pomocy dla Ukrainy przy ulicy Bukowskiej w Poznaniu / Jakub Kaczmarczyk / PAP W punkcie ukraińscy uchodźcy otrzymują m.in. pakiety, w których znajduje się żywność, kosmetyki i środki higieniczne.



Poznański magistrat poinformował w sobotę, że kilkudniowa przerwa w działalności punktu jest konieczna ze względu na potrzebny remont. Po remoncie i po rozstrzygnięciu konkursów ofert w punkcie będzie można uzyskać pomoc psychologiczną, skorzystać z konsultacji prawnych czy wziąć udział w zajęciach języka polskiego.



W miejskim punkcie stale potrzebna jest żywność o długim terminie ważności, gotowe dania lub suche pożywienie, które może służyć do przygotowania posiłków, tj. ryż i makaron. Gdzie uchodźcy mogą zgłosić się po pomoc? Obecnie po ciepły posiłek uchodźcy mogą zgłosić się do jednej z jadłodajni prowadzonych przez zgromadzenia zakonne, dofinansowanych ze środków budżetowych miasta.



Jadłodajnie wydają bezpłatne posiłki codziennie od poniedziałku do soboty - wszystkim wymagającym wsparcia. Działają przy ul. Ściegiennego 133, ul. Taczaka 7, ul. Niegolewskich 23 i ul. Łąkowej 4.



Pomoc można znaleźć również przy ul. Ratajczaka 20, prowadzonego w lokalu ZKZL przez Pogotowie Społeczne. Pod ten adres poznaniacy mogą przynosić m.in. żywność, wybraną odzież, obuwie, środki czystości i pieluchy. Wsparcie nadal można również uzyskać w punkcie recepcyjnym w pawilonie 2 na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Zobacz również: Poznań: Za bilet komunikacji miejskiej zapłacimy kartą lub smartfonem

​Wójt wyprowadzony z urzędu w kajdankach. Drugi raz w tym tygodniu

​Przemoczony mężczyzna ukrywał się w zaroślach. Nietypowa interwencja służb

​Wielkopolskie: Otwarto nowe gabinety stomatologiczne, głównie w szkołach