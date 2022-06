Diecezja kaliska odwołała się od wyroku sądu, który nakazuje jej wypłacić 300 tysięcy złotych odszkodowania Bartłomiejowi Pankowiakowi, którego seksualnie molestował ks. Arkadiusz H. Diecezja miała zapłacić 300 tysięcy złotych.

Bartłomiej Pankowiak / Tomasz Wojtasik / PAP

Wyrok w tej sprawie zapadł w maju tego roku. Sąd Okręgowy w Kaliszu przyznał Bartłomiejowi Pankowiakowi 300 tysięcy złotych zadośćuczynienia za wyrządzone krzywdy. Jego brat, Jakub Pankowiak, wycofał swoje roszczenia dzień przed procesem. Bracia w dzieciństwie byli molestowani seksualnie przez księdza diecezji kaliskiej Arkadiusza H.

Dzisiaj władze diecezji kaliskiej poinformowały w oświadczeniu na stronie internetowej, że podjęły decyzję o złożeniu apelacji od tego wyroku.

"Złożenie apelacji w żaden sposób nie podważa krzywdy wykorzystania seksualnego doświadczonej przez osoby małoletnie ze strony duchownego. Krzywda ta została jednoznacznie uznana i potępiona przez decyzję sądu kościelnego skazującego sprawcę na karę wydalenia ze stanu duchownego" - pisze kaliska kuria.

Diecezja chce, by odszkodowanie zapłacił bezpośrednio sprawca. "Diecezja stoi na stanowisku, że odpowiedzialność za przestępcze czyny oraz zadośćuczynienie za nie ponosi przede wszystkim sam sprawca." - czytamy.

Pedofil nie jest już księdzem

Sprawa ks. Arkadiusza H. nabrała rozgłosu po emisji filmu braci Sekielskich w maju 2020 r. Dokument przedstawił historię wykorzystywania seksualnego dwojga chłopców z diecezji kaliskiej w latach 1999-2000.

Ojciec pokrzywdzonych pracował w kościele jako organista, stąd rodzina znała się bliżej z księżmi pracującymi w parafii. Ksiądz wikary Arkadiusz H. często bywał w domu chłopców, był traktowany jako przyjaciel domu. Duchowny najpierw miał zainteresować się Jakubem, a kiedy ten wyjechał do szkoły w innym mieście, ksiądz miał molestować Bartłomieja. Z opisu poszkodowanego wynika, że przychodził do domu wieczorem, za zgodą rodziców zamykał się z chłopcem w pokoju, gasił światło i wówczas dochodziło do molestowania.

Po emisji filmu ksiądz został zawieszony w pełnieniu posługi kapłańskiej, a były biskup kaliski Edward Janiak (zm. w 2021 r.) został odsunięty z pełnienia posługi kapłańskiej przez Stolicę Apostolską. Sprawą molestowania małoletnich zajęła się Prokuratura Rejonowa w Pleszewie po złożeniu zawiadomienia przez Bartłomieja Pankowiaka.

Pleszewski sąd skazał Arkadiusza H. na 3 lata więzienia oraz zakaz pracy z dziećmi i młodzieżą na 10 lat. Zdaniem sądu oskarżony dopuścił się czynu umyślnie, a motywem działania oskarżonego było zaspokojenie swoich popędów seksualnych.

Arkadiusz H. został wydalony ze stanu duchownego.