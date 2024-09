Dwóch mieszkańców Śremu (woj. wielkopolskie) trafiło do szpitala po bójce, do jakiej w sobotę wieczorem doszło nad Jeziorem Grzymisławskim. Policja zatrzymała jednego obywatela Argentyny i trzech Kolumbijczyków. Uczestnicy bójki do walki użyli m.in. rozbitych butelek.