Do tragicznego wypadku doszło na drodze wojewódzkiej numer 193 w miejscowości Studźce w Wielkopolsce. W wyniku czołowego zderzenia samochodu osobowego z ciężarówką zginęła 43-letnia kobieta i jej 8-letnia córka. Półtoraroczne dziecko, które także podróżowało z nią autem, trafiło do szpitala.
W środę przed południem, na drodze wojewódzkiej numer 193 w miejscowości Studźce w Wiekopolsce doszło do tragicznego wypadku.
Jak informują służby, samochód osobowy zderzył się czołowo z ciężarówką. Siła uderzenia była ogromna.
Na miejscu zginęła 43-letnia kobieta kierująca autem osobowym.
W pojeździe znajdowało się również dwoje dzieci - półtoraroczne i ośmioletnie. Oboje trafili do szpitala. Niestety - jak informuje reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat - 8-letnia dziewczynka również zmarła.
Jak przekazał młodszy inspektor Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji, wypadek miał miejsce na pasie, którym jechała ciężarówka.
Droga wojewódzka numer 193 na odcinku między Chodzieżą a Margoninem jest zablokowana. Na miejscu pracują służby ratunkowe oraz policja, która wyjaśnia okoliczności tego tragicznego zdarzenia.
Śledczy mają wyjaśniać czy warunki atmosferyczne miały wpływ na to zdarzenie i w jakich dokładnie okolicznościach kobieta wjechała pod ciężarówkę
Policja apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach oraz o wybieranie alternatywnych tras w związku z utrudnieniami.