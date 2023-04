​Od soboty ruszają rejsy statków Żeglugi Mazurskiej po jeziorach. Z powodu remontu kanału łuczańskiego w tym sezonie będzie mniej rejsów na Mamry, za to wprowadzono rejs z Giżycka do Sztynortu.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Rejsy Żeglugi Mazurskiej ruszają, mimo że nie ma jeszcze oznakowanych szlaków żeglownych.

Kapitanowie naszych jednostek pływali, zanim pojawiły się na mazurskich jeziorach boje i wyznaczono szlaki. To są bardzo doświadczeni ludzie, którzy od lat zaczynają pływanie od razu, jak zejdzie z jezior lód - powiedziała prezes Żeglugi Mazurskiej w Giżycku Lidia Należyty.

Żegluga Mazurska jest największym przewoźnikiem oferującym rejsy po mazurskich jeziorach. Porty i przystanie tego przewoźnika znajdują się w Giżycku, Mikołajkach, Węgorzewie, Rucianem-Nidzie i Rydzewie.

W tym roku z powodu remontu kanału łuczańskiego będzie jeden rejs dziennie do Węgorzewa i z powrotem. Wprowadzamy też do naszej oferty popołudniowy rejs z Giżycka do Sztynortu. Osoby, które z niego skorzystają, będą mogły wybrać się w Sztynorcie na obiad czy spacer po przypałacowym parku - powiedziała Należyty.

Ponieważ przez remontowany kanał łuczański statki będą mogły przepływać tylko trzy razy dziennie, w nadchodzącym sezonie więcej rejsów zaplanowano na południową część Szlaku Wielkich Jezior, m.in. do Mikołajek.

Wszystkie rejsy Żeglugi Mazurskiej i rozkład rejsów dostępne są na stronie internetowej tego przewoźnika.