W województwie warmińsko-mazurskim zbiórki darów dla mieszkańców Ukrainy są prowadzone m.in. w Olszynie i Elblągu.

Elbląg

Zbiórka rzeczy potrzebnych dla osób przyjeżdżających oraz dla mieszkańców zaprzyjaźnionego Tarnopola jest prowadzona w trzech miejscach. Punkty te będą czynne od poniedziałku w g. 8.00-18.00

Szczytno:

Dziś o g. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się spotkanie organizacji, stowarzyszeń i osób prywatnych, którzy chcą włączyć się w pomoc dla mieszkańców Ukrainy.

Olsztyn

Zbiórkę uruchomiła Caritas Archidiecezji Warmińskiej. Środki higieniczne i artykuły dla dzieci można dostarczać do siedziby Caritas przy ul. Grunwaldzkiej 45.

Dary można też przynosić do siedziby Polskiego Czerwonego Krzyża, ul. Partyzantów 82, w sobotę i niedzielę od 11.00 do 14.00, a od poniedziałku do piątku w g. 8.00-14.00

Informacje dotyczące akcji znajdziesz tu:Caritas Eparchii Olsztyńsko-Gdańskiej Kościoła Greckokatolickiego oraz Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.

Przed wpłaceniem pieniędzy, upewnij się, że wpłacasz na konto prawdziwej fundacji. Tego typu sytuacje są wykorzystywane przez cyberprzestępców. Obserwujcie Niebezpiecznik, Zaufana Trzecia Strona, Sekurak - tam na pewno znajdą się ostrzeżenia przed fałszywymi zbiórkami.