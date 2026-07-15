Średniowiecze wraca na pola Grunwaldu. Te atrakcje musisz zobaczyć

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Ponad 1,3 tysiąca rycerzy z całej Europy zetrze się już w najbliższą sobotę na polach Grunwaldu. Widowiskowa rekonstrukcja starcia z 1410 roku to nie tylko szczęk oręża i walka na miecze, ale też kilkudniowe, tętniące życiem średniowieczne miasteczko. Sprawdź, jakie atrakcje przygotowali organizatorzy i o której godzinie rozpocznie się wielki finał.

Bitwa pod Grunwaldem, która zmieniła losy Europy

Bitwa pod Grunwaldem, stoczona 15 lipca 1410 roku, zapisała się na kartach historii jako jeden z największych i najważniejszych konfliktów średniowiecza. Wojska polsko-litewskie, wspierane przez oddziały ruskie, czeskie i tatarskie, pod wodzą króla Władysława Jagiełły, odniosły zwycięstwo nad potężną armią Zakonu Krzyżackiego. To wydarzenie nie tylko wzmocniło pozycję Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego, ale także położyło kres dominacji Krzyżaków w regionie.

Rocznica tej bitwy od lat jest okazją do przypomnienia jej znaczenia oraz przybliżenia realiów życia w średniowieczu. Jak co roku, pola w okolicach Grunwaldu zamieniają się w miejsce wielkiej lekcji historii na żywo.

Spektakularna inscenizacja bitwy pod Grunwaldem z udziałem rekonstruktorów z całej Europy

Rekonstrukcja bitwy pod Grunwaldem należy do najbardziej widowiskowych i największych wydarzeń tego typu w Polsce i Europie. Na pole walki wyjdzie w tym roku około 1,3 tysiąca rekonstruktorów historycznych z Polski, Litwy, Niemiec oraz Wielkiej Brytanii. Wszyscy uczestnicy ubrani będą w wiernie odtworzone stroje z epoki, a inscenizacja, jak podkreślił dyrektor Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku Szymon Drej, zostanie przeprowadzona zgodnie z opisem Jana Długosza.

W tym roku zmian w scenariuszu nie będzie. Wszystko potoczy się według długoszowego opisu.

Żywe średniowiecze: obozowiska, turnieje i warsztaty

Już na kilka dni przed głównym wydarzeniem wokół miejsca rekonstrukcji powstały rycerskie obozowiska. Ich mieszkańcy starają się żyć zgodnie z realiami średniowiecza, a odwiedzający mają okazję zobaczyć, jak wyglądało codzienne życie w tamtych czasach. Obozowiska tętnią życiem – rozbrzmiewają dźwięki rzemieślniczych warsztatów, zbroje błyszczą w słońcu, a woń potraw unosi się nad polami.

Tajemnice obozu pod Grunwaldem. Czy to tu rycerze szykowali się do starcia z Krzyżakami? Detektoryści odkrywają kolejne tajemnice okolic Grunwaldu w woj. warmińsko-mazurskim. Najnowsze badania wskazują na potencjalne miejsce obozowiska wojsk polsko-litewskich sprzed wielkiej bitwy z 1410 roku. Znalezione artefakty pozwalają lepiej…

Od środy wszyscy zainteresowani kulturą średniowieczną mogą uczestniczyć w licznych, bezpłatnych wydarzeniach towarzyszących. Zaplanowano pokazy łucznictwa, popisy specjalistów od walki mieczem, Mistrzostwa Palanta Grunwaldzkiego, a także XII Międzynarodowy Turniej Piłki Średniowiecznej.

W czwartek odbędą się XIV Mistrzostwa Polski w Szachach Historycznych według XIV-wiecznych traktatów.

W piątek z kolei zaplanowano inscenizację rozesłania rycerstwu wici, czyli wezwania do wojny, a także msze święte w średniowiecznej oprawie oraz Akatyst ku czci Matki Bożej z procesją do ruin kaplicy pobitewnej.

Wielki finał i średniowieczny jarmark

Kulminacyjnym momentem obchodów będzie sobotnia inscenizacja bitwy pod Grunwaldem, która rozpocznie się o godzinie 15:00. Organizatorzy zalecają wcześniejsze przybycie, ponieważ w tym czasie obowiązuje zmieniona organizacja ruchu, a dotarcie na pole bitwy może potrwać dłużej niż zwykle.

Wydarzeniom towarzyszy również wielki jarmark rzemieślników, na którym można nabyć stylizowane na średniowieczne ubrania, torby, zapinki czy naczynia. To niepowtarzalna okazja, by poczuć klimat epoki i wrócić do domu z oryginalną pamiątką.

Tradycja, która przyciąga tłumy

Rekonstrukcje bitwy pod Grunwaldem organizowane są nieprzerwanie od 1988 roku. Z każdym rokiem widowisko przyciąga coraz większą liczbę widzów i uczestników, zarówno z kraju, jak i zza granicy. Na polach Grunwaldu historia ożywa, a każdy może stać się jej częścią – choćby na jeden dzień.