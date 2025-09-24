Zakup 10 tramwajów za 95 mln zł – to zakłada umowa podpisana przez prezydenta Elbląga (woj. warmińsko-mazurskie). Nowoczesne pojazdy mają zostać dostarczone za dwa lata.

Elbląg kupi tramwaje za 95 mln zł / Shutterstock

Elbląski urząd miasta poinformował, że 10 nowoczesnych, klimatyzowanych wagonów tramwajowych dostarczy turecka firma Bozankaya Rayli Sistemler A.Ş. Prezydent Elbląga Michał Missan podpisał umowę na zakup tramwajów podczas Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO.

Podzespoły do elbląskich wagonów wykona polska firma MEDCOM.

Charakterystyka kupionych pojazdów

W przesłanym komunikacie wskazano, że tramwaje będą wieloczłonowe, jednokierunkowe, niskopodłogowe albo częściowo niskopodłogowe. Kabina motorniczego ma się znajdować w przedniej części pojazdu, a stanowisko sterownicze ma być z tyłu tramwaju.

Turecka firma ma też dostarczyć specjalistyczne wyposażenie do wykonywania przeglądów i napraw tramwajów oraz zapewnić części zamienne do tych napraw. Podpisana umowa obejmuje też przeszkolenie elbląskich pracowników.

Elbląg kupuje 10 tramwajów w ramach realizowanego już projektu "Przebudowa i modernizacja istniejących odcinków trakcji tramwajowej oraz zakup taboru tramwajowego" o łącznej wartości wynoszącej ponad 183,8 mln zł. Pieniądze w tym programie pochodzą z Polski Wschodniej 2021-2027. Dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi ponad 126 mln zł.

Oprócz kupienia nowych wagonów tramwajowych projekt ten obejmuje też przebudowę sześciu odcinków trakcji tramwajowej i zakup bezemisyjnego pojazdu techniczno-ratowniczego.