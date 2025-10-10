W sobotę i niedzielę w naszej żółto-niebieskiej Wiosce Żeglarskiej w Mikołajkach można za darmo podziwiać prace uczestników XI Jesiennego Pleneru Malarskiego w Starych Sadach. "Prace wyraźnie zarysowane są w jednym kierunku - realizm magiczny, o którym coraz więcej się mówi i niedługo będzie katalogowany i wystawiany na aukcjach. Warto to zobaczyć" - mówi organizatorka Pleneru Joanna Durkiewicz.
Początek października w miejscowości Stare Sady koło Mikołajek kojarzy się przede wszystkim z Jesiennym Plenerem Malarskim. Już po raz jedenasty malarze i rzeźbiarze z całej Polski spotkali się, aby wspólnie tworzyć w otoczeniu mazurskiej przyrody. W porcie "Pod Jabłoniami" przez kilka dni można było podziwiać jak zazwyczaj zamknięci w swoich intymnych pracowniach artyści zaczynają tworzyć swoje dzieła.
To dla nas świetna okazja, żeby się spotkać, wyjść do ludzi, ale też wymienić doświadczeniami z naszymi znajomymi z branży. Chłoniemy rady, nie obrażamy się na krytykę, gdy ktoś zasugeruje np. zmianę koloru. To daje nam możliwość innego spojrzenia na naszą pracę. Ja np. w czasie pleneru malowałam ptaki, ale nie realistyczne, a bardziej abstrakcyjne - mówi malarka Iwona Ostrowska.