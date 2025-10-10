Inspiracje naturą i rozpikselowana dłoń

Dzisiaj akurat była pełnia, więc na moich pracach jest księżyc, odlatujące ptaki... Korzystam z tej bliskości z naturą - mówi malarka Zofia Błaszko. Sylwester Chłodziński jest natomiast rzeźbiarzem, który z chęcią do Wioski Żeglarskiej w Mikołajkach zabiera swoje prace, nad którymi pracował nawet kilka lat.

Przywiozłem tutaj taką rozpikselowaną dużą dłoń, którą robiłem kilka lat, chowając się tylko zimą do pracowni. Jest to drewno lipowe, polichromowane, woskowane i tradycyjną metodą wyrzeźbione. Zaczynałem od piły łańcuchowej, potem dłuta i coraz bardziej precyzyjnie - mówi artysta.

Realizm magiczny

To, co powstało na Plenerze, a także prace, które przywieźli ze sobą artyści, można podziwiać za darmo w sobotę i niedzielę w Wiosce Żeglarskiej w Mikołajkach.

Mamy tutaj niemal 150 prac. Wszystkie są piękne, a co drugą z chęcią zabrałabym do domu. To już jedenasta edycja Pleneru i wystawy i cieszę się, że to tak pięknie ewaluowało. Z kilkuosobowego Pleneru do edycji, w której mamy 23 malarzy i rzeźbiarzy. Prace wyraźnie zarysowane są w jednym kierunku - realizm magiczny, o którym coraz więcej się mówi i niedługo będzie katalogowany i wystawiany na aukcjach. Warto to zobaczyć - mówi Joanna Durkiewicz, organizatorka Pleneru i wystawy.

Organizatorzy Jesiennego Pleneru Malarskiego zapewniają, że wydarzenie będzie kontynuowane każdego roku, ale nie ukrywają, że marzy im się pójście krok dalej. Na Mazurach brakuje muzeum sztuki współczesnej, które będzie kreowało rzeczywistość związaną ze sztuką. My pokazujemy, że Mazury to nie tylko szlak Wielkich Jezior Mazurskich i aktywny wypoczynek. To również sztuk oraz szukanie inspiracji przyrodą i mazurskimi krajobrazami. I to widać na tegorocznych pracach - mówi Durkiewicz.

Prace artystów można podziwiać w sobotę i niedzielę do godziny 17:00.

