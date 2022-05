Do końca maja samorząd województwa warmińsko-mazurskiego czeka na propozycje regionalnych pamiątek. To kolejna edycja konkursu, w tym roku utworzono odrębną kategorię dla pamiątek związanych z Mikołajem Kopernikiem.

/ Shutterstock

Mimo, że Warmia i Mazury to region tłumnie odwiedzany przez turystów, zwłaszcza latem, nie ma jednej, charakterystycznej pamiątki kojarzącej się z tą krainą. Na straganach nad jeziorami w Giżycku, czy Mikołajkach królują kapitańskie czapki i pirackie chustki identyczne jak nad morzem, czy torebki z ludowymi wzorami takimi samymi, jak na krakowskim rynku.

Z tego powodu władze regionu od 2007 roku organizują konkurs na pamiątkę z Warmii i Mazur. Ma ona symbolizować kulturę regionu, jego tradycje i zwyczaje.

W tym roku pomysły na pamiątki można zgłaszać do końca maja. Mogą to być rzeźby i płaskorzeźby, grafiki, plecionkarstwo, kowalstwo artystyczne oraz wytwory rękodzieła artystycznego.

Inicjatywa skierowana jest do pełnoletnich osób fizycznych, twórców i artystów, którzy prowadzą działalność gospodarczą samodzielnie lub są zrzeszeni w związkach i stowarzyszeniach"- czytamy w regulaminie konkursu.

Kopernik wybrał Warmię

Urząd marszałkowski poinformował, że w tym roku wprowadzono odrębną kategorię na pamiątki związane z Kopernikiem - będzie ona organizowana pod hasłem: "Kopernik wybrał Warmię". W przyszłym roku przypada okrągła 550 rocznica urodzin Kopernika oraz 480 rocznica śmierci astronoma.





Choć Kopernik urodził się w Toruniu w rodzinie toruńskiego kupca, to z powodu wczesnej śmierci jego ojca opiekę nad Mikołajem i jego rodzeństwem sprawował brat ich matki - Łukasz Watzenrode. Od 1497 roku był on biskupem warmińskim i w związku z tym Mikołaja oraz jego brata Andrzeja wprowadził w poczet kanoników warmińskich we Fromborku.

Mikołaj w latach 1503-1510 był członkiem dworu biskupa-wuja Watzenrodego, mieszkał z nim na zamku w Lidzbarku Warmińskim. Wuj jednak miał trudny charakter i za wszelką cenę dążył do tego, by siostrzeniec objął po nim sakrę biskupią. Mikołaja Kopernika bardziej interesowała nauka i w 1510 roku przeniósł się do Fromborka, gdzie kupił sobie kanonię (tj. duży dom) i mieszkał tam - z przerwami na pobyt w Olsztynie, czy podróże - do śmierci w 1543 roku.

Kopernik przez wiele lat był anonimowo pochowany we fromborskiej katedrze, jego szczątki odkryto, zidentyfikowano i ponownie pochowano dopiero w 2010 roku.



Urząd Marszałkowski podał, że laureatom konkursu na lokalną pamiątkę wybranym przez komisję konkursową zostaną przyznane nagrody pieniężne w wysokości: 4 tys. zł (nagroda I stopnia), 2,5 tys. zł (nagroda II stopnia) oraz 1,5 tys. zł (nagroda III stopnia). Z kolei w kategorii "Kopernik wybrał Warmię" laureatowi zostanie przyznana nagroda pieniężna w wysokości 4 tys. zł.

W drugim etapie konkursu - głosowaniu internautów zostaną przyznane w każdej kategorii główne nagrody pieniężne w wysokości 1,5 tys. zł każda.