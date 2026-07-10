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Ewakuacja w Ornecie. Odkrycie podczas nocnej interwencji policji

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 10 lipca (11:07)

Policja ewakuowała część mieszkańców Ornety (woj. warmińsko-mazurskie). Podczas interwencji w jednym z budynków policjanci znaleźli urządzenia wybuchowe pochodzenia wojskowego z czasów wojennych.

Ewakuacja w Ornecie. Odkrycie podczas nocnej interwencji policji
Interwencja w Ornecie, KPP Lidzbark Warmiński /Policja
  • Policja znalazła urządzenia wybuchowe pochodzenia wojskowego przy ul. Warmińskiej w Ornecie.
  • W związku z zagrożeniem ewakuowano mieszkańców 24 gospodarstw.
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Podczas nocnej interwencji w budynku przy ul. Warmińskiej w Ornecie policjanci znaleźli urządzenia wybuchowe pochodzenia wojskowego z czasów wojennych. Interwencja wynikała z zupełnie innej sprawy.

Ewakuowano mieszkańców 24 gospodarstw. 

W promieniu 150 metrów ewakuowano mieszkańców. Prosimy, aby nie zbliżać się do tego miejsca - powiedziała RMF FM oficer prasowa z policji w Lidzbarku Warmińskim podkom. Beata Szydłowska.

Niebezpieczne znalezisko znajduje się w budynku gospodarczym przy budynku wielorodzinnym.

W działania zaangażowani są strażacy PSP w Lidzbarku Warmińskim oraz OSP w Ornecie i Lubominie, a także SPKP w Olsztynie.

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Źródło: RMF24/PAP
Tagi: orneta

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