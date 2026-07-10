Ewakuacja w Ornecie. Odkrycie podczas nocnej interwencji policji

RMF24

Policja ewakuowała część mieszkańców Ornety (woj. warmińsko-mazurskie). Podczas interwencji w jednym z budynków policjanci znaleźli urządzenia wybuchowe pochodzenia wojskowego z czasów wojennych.

Podczas nocnej interwencji w budynku przy ul. Warmińskiej w Ornecie policjanci znaleźli urządzenia wybuchowe pochodzenia wojskowego z czasów wojennych. Interwencja wynikała z zupełnie innej sprawy.

Ewakuowano mieszkańców 24 gospodarstw.

W promieniu 150 metrów ewakuowano mieszkańców. Prosimy, aby nie zbliżać się do tego miejsca - powiedziała RMF FM oficer prasowa z policji w Lidzbarku Warmińskim podkom. Beata Szydłowska.

Niebezpieczne znalezisko znajduje się w budynku gospodarczym przy budynku wielorodzinnym.

W działania zaangażowani są strażacy PSP w Lidzbarku Warmińskim oraz OSP w Ornecie i Lubominie, a także SPKP w Olsztynie.