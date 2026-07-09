Chirurgowi z Braniewa udało się naciągnąć dobę. Zarobił fortunę

Zawiadomienie do prokuratury złożyło starostwo powiatowe w Braniewie jako organ prowadzący miejscowy szpital.
Nie cieszymy się z tej sytuacji, ale mamy satysfakcję, że sami odkryliśmy te nieprawidłowości i sami zawiadomiliśmy prokuraturę niezależnie od ostatnich krajowych wydarzeń - mówi wicestarosta braniewski Stanisław Popiel.
Starostwo przed kilkoma miesiącami złożyło do prokuratury kilka zawiadomień dotyczących nieprawidłowości związanych z zarządzaniem miejscowym szpitalem.
Dotyczą one choćby tego, że poprzednia osoba zarządzająca szpitalem sama sobie przyznawała podwyżki, nie bacząc na ustawę kominową - przekazał starosta braniewski Leszek Dziąg. Dotyczą także nieprawidłowości w zamówieniach publicznych, niegospodarności i właśnie zarobków jednego z lekarzy.
Doba z mocnej gumy
Według dokumentów, do których dotarł obecny zarząd powiatu, wynika, że lekarz specjalista w zakresie chirurgii w 2024 roku zarobił w tym szpitalu w sumie 1,8 mln zł.
Stało się to możliwe, bo lekarz pracował na kilku umowach jednocześnie. Wykazywał, że w tym samym czasie był na oddziale, w SOR i w poradni. Stąd wykazywał, że przepracował nawet 1,2 tys. godzin, za które mu zapłacono, a których de facto nie przepracował – tłumaczy starosta Dziąg.
Jego zastępca dodał, że gdyby przeliczyć wykazywane przez lekarza przepracowane godziny, okazałoby się, że pracował więcej niż 24 godziny na dobę (miesiąc 31-dniowy ma 744 godziny).
Przykro to mówić, ale doba pana doktora była z bardzo mocnej gumy chyba wykonana skoro tak ją naciągał - powiedział Popiel.
Lekarz, wobec którego starostwo złożyło zawiadomienie pełnił też kierowniczą funkcję w szpitalu - odpowiadał w nim za pion ds. lecznictwa.
Starostwo w Braniewie ustaliło, że ten sam lekarz miał też umowy z zewnętrznymi podmiotami, nie tylko szpitalem.
W 2024 roku starostwo zmieniło zarząd szpitala, by mieć nad nim faktyczną zwierzchność. Poprzedni zarząd szpitala nie przekazał obowiązków w należyty sposób i przez wiele miesięcy trwała weryfikacja dokumentów dotyczących działalności szpitala. O ustaleniach, które wzbudziły wątpliwości samorządowców była informowana prokuratura.
Sprawę zarobków chirurga prowadzi prokuratura w Elblągu. Lekarz chirurg rozwiązał umowę.
Zmienił środowisko, nie ma go w Braniewie - dodał Popiel.