Autobus przewrócił się na bok. Poważny wypadek pod Olsztynkiem

RMF24

Na drodze serwisowej w pobliżu trasy S7, między Olsztynkiem a Grunwaldem, przewrócił się autobus przewożący 24 pracowników jednej z firm. Trzy osoby zostały ranne. Na miejscu pracują policjanci i strażacy.

Do zdarzenia doszło we wsi Pawłowo, na drodze serwisowej prowadzącej z Olsztynka w kierunku Grunwaldu.

Jak poinformował rzecznik warmińsko-mazurskiej straży pożarnej mł. bryg. Łukasz Wróblewski, autobus przewrócił się na bok.

Autobusem podróżowały 24 osoby — pracownicy jednej z firm. Wszyscy pasażerowie samodzielnie opuścili pojazd.

Trzy z nich wymagały pomocy medycznej — przekazała sierż. Izabela Bogacka z olsztyńskiej policji.

Na miejscu trwa akcja ratunkowa. Droga serwisowa z Olsztynka w kierunku Grunwaldu pozostaje całkowicie zablokowana.