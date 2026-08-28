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Autobus przewrócił się na bok. Poważny wypadek pod Olsztynkiem

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 28 sierpnia (16:03)

Na drodze serwisowej w pobliżu trasy S7, między Olsztynkiem a Grunwaldem, przewrócił się autobus przewożący 24 pracowników jednej z firm. Trzy osoby zostały ranne. Na miejscu pracują policjanci i strażacy.

Autobus przewrócił się na bok. Poważny wypadek pod Olsztynkiem
Zdj. ilustracyjne /Shutterstock

Do zdarzenia doszło we wsi Pawłowo, na drodze serwisowej prowadzącej z Olsztynka w kierunku Grunwaldu.

Jak poinformował rzecznik warmińsko-mazurskiej straży pożarnej mł. bryg. Łukasz Wróblewski, autobus przewrócił się na bok.

Autobusem podróżowały 24 osoby — pracownicy jednej z firm. Wszyscy pasażerowie samodzielnie opuścili pojazd.

Trzy z nich wymagały pomocy medycznej — przekazała sierż. Izabela Bogacka z olsztyńskiej policji.

Na miejscu trwa akcja ratunkowa. Droga serwisowa z Olsztynka w kierunku Grunwaldu pozostaje całkowicie zablokowana.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: wypadek
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