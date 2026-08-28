Autobus przewrócił się na bok. Poważny wypadek pod Olsztynkiem

Do zdarzenia doszło we wsi Pawłowo, na drodze serwisowej prowadzącej z Olsztynka w kierunku Grunwaldu.
Jak poinformował rzecznik warmińsko-mazurskiej straży pożarnej mł. bryg. Łukasz Wróblewski, autobus przewrócił się na bok.
Autobusem podróżowały 24 osoby — pracownicy jednej z firm. Wszyscy pasażerowie samodzielnie opuścili pojazd.
Trzy z nich wymagały pomocy medycznej — przekazała sierż. Izabela Bogacka z olsztyńskiej policji.
Na miejscu trwa akcja ratunkowa. Droga serwisowa z Olsztynka w kierunku Grunwaldu pozostaje całkowicie zablokowana.