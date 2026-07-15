Utrudnienia drogowo-kolejowe pod Poznaniem. Potężne korki, pociągi stoją

RMF24

Potężne utrudnienia drogowo-kolejowe pod Poznaniem. Ogromny korek utwrzył się na drodze krajowej nr 92 w miejscowości Swarzędz. Ruch wstrzymano w obu kierunkach z powodu policyjnej akcji na pobliskiej stacji benzynowej. Z tego samego powodu wstrzymany został ruch pociągów. Informację otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

Potężny korek utworzył się na drodze krajowej nr 92 w Swarzędzu pod Poznaniem.

Ruch został wstrzymany w obu kierunkach. Ma to związek z policyjną akcją na pobliskiej stacji benzynowej.

W korkach stoją kierowcy na wylotówce z Poznania, między innymi na ulicach Bałtyckiej i Warszawskiej oraz jadący do Poznania od strony Swarzędza.

Ogromne utrudnienia - z tego samego powodu - mają miejsce również na kolei. Dopóki trwa policyjna akcja, ruch pociągów będzie wstrzymany.