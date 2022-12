Trzyosobowa rodzina zginęła w zderzeniu samochodu osobowego z ciężarówką na drodze krajowej nr 27 pomiędzy Żarami i Nowogrodem Bobrzańskim (woj. lubuskie). Droga jest zablokowana.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do zdarzenia doszło po godzinie 14. Jak informuje rzecznik lubuskiej policji Marcin Maludy, "wstępne ustalenia policji wskazują na to, że kierujący Kią Sportage z nieustalonych jak dotąd przyczyną zjechał na lewy pas jezdni i doprowadził do czołowego zderzenia z pojazdem ciężarowym".

W wypadku zginęły trzy osoby podróżujące samochodem osobowym - 42-letni kierowca, 39-letnia pasażerka oraz 2-letnie dziecko. Medycy przez długi czas walczyli o życie najmłodszego pasażera.

Na miejscu pracuje straż pożarna, policja, zespoły ratownictwa medycznego, a także Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Jak informuje zielonogórski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, wyznaczono objazdy - w kierunku Żar przed dw nr 295 i dk 12, a do Nowogrodu Bobrzańskiego przez dk 12 i dw 295.