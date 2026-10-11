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Tragiczny finał policyjnej interwencji w Bydgoszczy. Nie żyje 44-latek

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 11 października (22:52)

Policyjna interwencja zakończona śmiertelnym postrzeleniem miała miejsce w niedzielę późnym wieczorem w Bydgoszczy (woj. kujawsko-pomorskie). Mundurowych wezwano do agresywnego mężczyzny.

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Tragiczny finał policyjnej interwencji w Bydgoszczy. Nie żyje 44-latek
Zdjęcie ilustracyjne /Shutterstock

Jak poinformowała nas miejscowa policja, około godz. 21:00 stróżów prawa z Bydgoszczy wezwano na interwencję do agresywnego 44-latka, który miał się samookaleczać.

Pierwszy patrol po przyjeździe ocenił sytuację i wezwał posiłki. Rzeczony mężczyzna wybiegł z klatki schodowej, nie reagował na polecenia policjantów i ruszył w ich kierunku z nożem. Funkcjonariuszka oddała w jego stronę strzał.

Na miejsce wezwano pogotowie, które zabrało rannego mężczyznę do szpitala. Wcześniej pierwszej pomocy udzielili mu policjanci. Krótko po godz. 22:00 44-latek zmarł w szpitalu.

O zdarzeniu powiadomiono prokuraturę.


Źródło: RMF24
Tagi: Bydgoszcz

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