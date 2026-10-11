Tragiczny finał policyjnej interwencji w Bydgoszczy. Nie żyje 44-latek

RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Policyjna interwencja zakończona śmiertelnym postrzeleniem miała miejsce w niedzielę późnym wieczorem w Bydgoszczy (woj. kujawsko-pomorskie). Mundurowych wezwano do agresywnego mężczyzny.

Jak poinformowała nas miejscowa policja, około godz. 21:00 stróżów prawa z Bydgoszczy wezwano na interwencję do agresywnego 44-latka, który miał się samookaleczać.

Pierwszy patrol po przyjeździe ocenił sytuację i wezwał posiłki. Rzeczony mężczyzna wybiegł z klatki schodowej, nie reagował na polecenia policjantów i ruszył w ich kierunku z nożem. Funkcjonariuszka oddała w jego stronę strzał.

Na miejsce wezwano pogotowie, które zabrało rannego mężczyznę do szpitala. Wcześniej pierwszej pomocy udzielili mu policjanci. Krótko po godz. 22:00 44-latek zmarł w szpitalu.

O zdarzeniu powiadomiono prokuraturę.