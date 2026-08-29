Tragiczne odkrycie w Kędzierzynie-Koźlu. W lesie znaleziono ciało kobiety

RMF24

Makabryczne odkrycie w Kędzierzynie-Koźlu w woj. opolskim. Mężczyzna odkrył w lesie ciało kobiety.

Do tragicznego odkrycia doszło w piątkowy wieczór. W lesie w Kędzierzynie-Koźlu znaleziono ciało kobiety w średnim wieku. Śledczy ustalili jej tożsamość – to mieszkanka pobliskiego osiedla Żabiniec.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że kobieta zginęła od ciosów w głowę – podała w sobotę prokuratura. Jak przekazał rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Opolu, prok. Stanisław Bar, kobieta miała dwa rozległe urazy głowy.

Na tę chwilę motyw seksualny raczej wydaje się mało prawdopodobny – dodał prok. Bar.